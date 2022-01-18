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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже - РИА Новости, 18.01.2022
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:20
2022-01-18T17:31
беспорядки в казахстане
в мире
оон
одкб
жанаозен
касым-жомарт токаев
комитет национальной безопасности (кнб)
нур-султан
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)."Военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта &lt;…&gt; задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники", — говорится в релизе.Кроме того, в мобильных телефонах задержанных нашли видео с подтверждением их участия в митингах и погромах в Алма-Ате. Обоих передали сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.В стране объявили режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html
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в мире, оон, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, комитет национальной безопасности (кнб), нур-султан, россия
16:20 18.01.2022 (обновлено: 17:31 18.01.2022)
 
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже

Пограничники в Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
"Военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта <…> задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники", — говорится в релизе.
Кроме того, в мобильных телефонах задержанных нашли видео с подтверждением их участия в митингах и погромах в Алма-Ате.
Обоих передали сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
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В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
В стране объявили режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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