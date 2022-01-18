16:20 18.01.2022 (обновлено: 17:31 18.01.2022)
В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
Пограничники в Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Военнослужащие дежурят у Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
"Военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта <…> задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники", — говорится в релизе.
Кроме того, в мобильных телефонах задержанных нашли видео с подтверждением их участия в митингах и погромах в Алма-Ате.
Обоих передали сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
В стране объявили режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.