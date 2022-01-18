https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html

В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже

В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже - РИА Новости, 18.01.2022

В Нур-Султане задержали вылетавших в Россию казахстанцев с оружием в багаже

В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:20

2022-01-18T16:20

2022-01-18T17:31

беспорядки в казахстане

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касым-жомарт токаев

комитет национальной безопасности (кнб)

нур-султан

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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. В аэропорту Нур-Султана задержали двух граждан Казахстана, планировавших вылететь в Россию с холодным оружием в багаже и ручной клади, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)."Военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта <…> задержаны два гражданина Казахстана, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию. В ходе проверки их багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники", — говорится в релизе.Кроме того, в мобильных телефонах задержанных нашли видео с подтверждением их участия в митингах и погромах в Алма-Ате. Обоих передали сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.В стране объявили режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html

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в мире, оон, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, комитет национальной безопасности (кнб), нур-султан, россия