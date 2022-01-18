https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768364500.html

Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу

Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу - РИА Новости, 18.01.2022

Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к гражданам. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:01

2022-01-18T14:01

2022-01-18T17:05

беспорядки в казахстане

казахстан

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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к гражданам.Видеообращение опубликовала на YouTube пресс-служба политика. Назарбаев произнес речь на казахском, а затем на русском языках. Он сидит за столом на фоне государственных флагов.Экс-глава государства заявил, что январские события потрясли весь Казахстан.Долгое отсутствие первого президента на публике породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.В своем обращении экс-президент это опроверг.Он подчеркнул, что передал полномочия новому главе государства в 2019 году и с тех пор является пенсионером.Назарбаев, по его словам, находится "на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768342530.html

https://ria.ru/20220115/nazarbaev-1767979465.html

https://ria.ru/20220117/nazarbaeva-1768228154.html

https://ria.ru/20220114/kazakhstan-1767849058.html

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казахстан