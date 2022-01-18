14:01 18.01.2022 (обновлено: 17:05 18.01.2022)
Назарбаев выступил с обращением к казахстанскому народу
Экс-президент Казахстана Назарбаев: Токаева вскоре изберут главой партии "Нур Отан"
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкПервый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Абзал Калиев
Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к гражданам.
Видеообращение опубликовала на YouTube пресс-служба политика. Назарбаев произнес речь на казахском, а затем на русском языках. Он сидит за столом на фоне государственных флагов.
Экс-глава государства заявил, что январские события потрясли весь Казахстан.
"Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос".
Долгое отсутствие первого президента на публике породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
В своем обращении экс-президент это опроверг.
"Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, он председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии "Нур Отан", поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет", — сказал Назарбаев.
Он подчеркнул, что передал полномочия новому главе государства в 2019 году и с тех пор является пенсионером.
Назарбаев, по его словам, находится "на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал".
Беспорядки в Казахстане
В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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