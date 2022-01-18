https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768342530.html
В правящей партии Казахстана назвали низостью критику в адрес Назарбаева
В правящей партии Казахстана назвали низостью критику в адрес Назарбаева - РИА Новости, 18.01.2022
В правящей партии Казахстана назвали низостью критику в адрес Назарбаева
Первый заместитель председателя партии власти Казахстана "Нур Отан" Бауыржан Байбек считает, что обвинять во всех грехах бывшего президента Нурсултана... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:26
2022-01-18T12:26
2022-01-18T12:26
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Первый заместитель председателя партии власти Казахстана "Нур Отан" Бауыржан Байбек считает, что обвинять во всех грехах бывшего президента Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста главы государства - это низко, сообщила пресс-служба партии.Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената (верхней палаты парламента) Касым-Жомарт Токаев. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и лидера партии власти "Нур Отан". Между тем в ноябре 2021 года Назарбаев заявил о решении оставить пост лидера правящей партии, высказав мнение, что его должен занимать глава государства. А в январе текущего года - после начала массовых беспорядков - Токаев заявил, что полномочия главы совбеза перешли к нему.По данным пресс-службы, Байбек в ходе прошедшего совещания со всеми региональными филиалами партии отметил, что "сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о первом президенте"."Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан", - сказал первый замглавы лидера партии, чьи слова приводятся в пресс-релизе.В сообщении пресс-службы подчеркивается, что, "как показывает история, масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно". Например, согласно сообщению "существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке, однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства"."В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет – наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги елбасы (лидера нации - ред.) и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории", - подчеркнул Байбек.
https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
В правящей партии Казахстана назвали низостью критику в адрес Назарбаева
Первый зампред партии власти Казахстана Барбек назвал низостью критику в адрес Назарбаева
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости.
Первый заместитель председателя партии власти Казахстана
"Нур Отан" Бауыржан Байбек считает, что обвинять во всех грехах бывшего президента Нурсултана Назарбаева после его ухода с поста главы государства - это низко, сообщила пресс-служба партии.
Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет и сложил полномочия главы государства 20 марта 2019 года. Новым президентом стал бывший спикер сената (верхней палаты парламента) Касым-Жомарт Токаев
. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совета безопасности и лидера партии власти "Нур Отан". Между тем в ноябре 2021 года Назарбаев заявил о решении оставить пост лидера правящей партии, высказав мнение, что его должен занимать глава государства. А в январе текущего года - после начала массовых беспорядков - Токаев заявил, что полномочия главы совбеза перешли к нему.
По данным пресс-службы, Байбек в ходе прошедшего совещания со всеми региональными филиалами партии отметил, что "сейчас появилось много людей, высказывающих разные мнения и о первом президенте".
"Конечно, всегда есть и ошибки, которые необходимо исправлять. В этом и суть реформ, объявленных нашим президентом. Обвинять сегодня Нурсултана Назарбаева во всех грехах после ухода с поста главы государства – это низко и не красит отдельных граждан", - сказал первый замглавы лидера партии, чьи слова приводятся в пресс-релизе.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что, "как показывает история, масштабные события и роль личности нельзя оценивать однозначно". Например, согласно сообщению "существует много противоречивых мнений о первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке, однако он был и остается исторической личностью, основателем современного турецкого государства".
"В 90-е годы, в самый сложный период становления страны, когда не было известно, будет ли Казахстан полноценным государством или нет – наша страна под руководством Нурсултана Назарбаева обрела свою независимость, создав и укрепив институты государственности. Нас признало все мировое сообщество. Несомненно, исторические заслуги елбасы (лидера нации - ред.) и старшего поколения, которые в течение 30 лет укрепляли основы государственности, провели демаркацию границ и сохранили целостность страны, будут достойно оценены в национальной истории", - подчеркнул Байбек.