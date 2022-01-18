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Правящая партия Казахстана начала готовиться к внеочередному съезду
Правящая партия Казахстана начала готовиться к внеочередному съезду - РИА Новости, 18.01.2022
Правящая партия Казахстана начала готовиться к внеочередному съезду
Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) начала подготовку к внеочередному съезду, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:19
2022-01-18T16:53
казахстан
в мире
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) начала подготовку к внеочередному съезду, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отан" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда."В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду", — сказал Байбек в ходе совещания с региональными филиалами партии. По его словам, "сейчас необходимо сохранить государственность и приумножить то, что мы имеем", поэтому партия "Нур Отан", основателем которой является Назарбаев, "должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества"."Как вы знаете, в трагические дни января елбасы (лидер нации. — Прим. ред.) призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны", — отметил он.По мнению Байбека, партия "Нур Отан" — единственная общественно-политическая сила, обладающая достаточными ресурсами для полноценной и качественной реализации заявленных президентом реформ. Кроме того, Байбек ответил на критику, озвучиваемую в социальных сетях в адрес партии."Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа предлагают распустить парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия "Нур Отан". С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества", — заключил он.
https://ria.ru/20220105/pamyatnik-1766663598.html
https://ria.ru/20220117/kazakhstan-1768152026.html
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казахстан, в мире, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
11:19 18.01.2022 (обновлено: 16:53 18.01.2022)
 
Правящая партия Казахстана начала готовиться к внеочередному съезду

Правящая партия Казахстана "Нур Отан" начала подготовку к внеочередному съезду

© REUTERS / Pavel MikheyevЗдание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
Здание правящей партии Нур Отан, которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Здание правящей партии "Нур Отан", которое было повреждено во время массовых протестов, в Алма-Ате, Казахстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) начала подготовку к внеочередному съезду, сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отан" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда.
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"В настоящее время мы начали подготовку к предстоящему внеочередному съезду", — сказал Байбек в ходе совещания с региональными филиалами партии. По его словам, "сейчас необходимо сохранить государственность и приумножить то, что мы имеем", поэтому партия "Нур Отан", основателем которой является Назарбаев, "должна продолжать работу, направленную на сохранение единства страны и стабильности общества".
"Как вы знаете, в трагические дни января елбасы (лидер нации. — Прим. ред.) призвал всех нас сплотиться вокруг президента, работать вместе во имя сохранения мира и единства страны", — отметил он.
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По мнению Байбека, партия "Нур Отан" — единственная общественно-политическая сила, обладающая достаточными ресурсами для полноценной и качественной реализации заявленных президентом реформ. Кроме того, Байбек ответил на критику, озвучиваемую в социальных сетях в адрес партии.
"Сама жизнь показывает особую значимость поднимаемых партией вопросов. В такое трудное время находятся и те, кто бездумно, ради сиюминутного хайпа предлагают распустить парламент и партию, по сути, подрывая государственность страны, одной из общественно-политических опор которой является и партия "Нур Отан". С момента своего создания партия ведет работу по сохранению территориальной целостности нашего государства и укреплению единства общества", — заключил он.
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