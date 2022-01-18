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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768300574.html
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС - РИА Новости, 18.01.2022
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:10
2022-01-18T08:23
беспорядки в казахстане
казахстан
экономика
казмунайгаз
газпромнефть
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин.АЗРК ранее открыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах."Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС - ТОО "Гелиос", ТОО "Sinooil", ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "PetroRetail", - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.
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казахстан, экономика, казмунайгаз, газпромнефть
08:10 18.01.2022 (обновлено: 08:23 18.01.2022)
 
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС

Расследования проводят в Казахстане в отношении четырех крупных АЗС из-за цен на топливо

© Sputnik / Жанна Етекбаева / Перейти в фотобанкОчередь к автозаправочной станции в городе Талдыкоргане
Очередь к автозаправочной станции в городе Талдыкоргане - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Sputnik / Жанна Етекбаева
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Очередь к автозаправочной станции в городе Талдыкоргане
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин.
АЗРК ранее открыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах.
"Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС - ТОО "Гелиос", ТОО "Sinooil", ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "PetroRetail", - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.
Рабочий на площади в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
06:52Беспорядки в Казахстане
Кабмин Казахстана одобрил план по стабилизации ситуации после беспорядков
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанЭкономикаКазмунайгазГазпромнефть
 
 
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