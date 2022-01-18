https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768300574.html
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС - РИА Новости, 18.01.2022
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:10
2022-01-18T08:10
2022-01-18T08:23
беспорядки в казахстане
казахстан
экономика
казмунайгаз
газпромнефть
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин.АЗРК ранее открыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах."Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС - ТОО "Гелиос", ТОО "Sinooil", ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "PetroRetail", - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.
https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html
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казахстан, экономика, казмунайгаз, газпромнефть
08:10 18.01.2022 (обновлено: 08:23 18.01.2022)
В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС
Расследования проводят в Казахстане в отношении четырех крупных АЗС из-за цен на топливо