https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768300574.html

В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС

В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС - РИА Новости, 18.01.2022

В Казахстане начали расследование в отношении четырех крупных АЗС

Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T08:10

2022-01-18T08:10

2022-01-18T08:23

беспорядки в казахстане

казахстан

экономика

казмунайгаз

газпромнефть

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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Расследования проводятся в отношении четырех крупных сетей АЗС в Казахстане из-за высоких цен на дизтопливо, сообщил председатель агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) республики Серик Жумангарин.АЗРК ранее открыл расследования в отношении шести крупных оптовиков сжиженного нефтяного газа: АО "Казмунайгаз", ТОО Petrosun, АО "СНПС-Актобемунайгаз", ТОО "СП Казгермунай", ТОО "Казахойл Актобе" и ТОО "КазГПЗ" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен при оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на торгах."Проводятся 12 расследований на рынке дизельного топлива в отношении субъектов розничной торговли, в их числе четыре крупные АЗС - ТОО "Гелиос", ТОО "Sinooil", ТОО "Газпромнефть-Казахстан", ТОО "PetroRetail", - сказал Жумангарин на заседании правительства во вторник.

https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html

казахстан

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казахстан, экономика, казмунайгаз, газпромнефть