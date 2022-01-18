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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/karantin-1768375234.html
Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней
Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней - РИА Новости, 18.01.2022
Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней
Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:27
2022-01-18T20:38
татьяна голикова
россия
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.До этого на изоляции необходимо было находиться две недели.Голикова добавила, что власти будут наблюдать за ситуацией и, если потребуется, скорректируют сроки.Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.Как полагают эксперты, инкубационный период "омикрона" значительно короче, чем у его предшественников — от двух до пяти дней с момента заражения. Другое существенное отличие — более низкая вероятность возникновения цитокинового шторма, который зачастую и являлся причиной летальных исходов во время пандемии. При этом, как заявляла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с возникшими ранее вариантами SARS-CoV-2.Другие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.Эпидемиологическая обстановка и "омикрон"Голикова также отметила, что сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9 процента, но Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли показателя в 80 процентов.При этом из числа заразившихся "омикроном" полный курс вакцинации прошли 27,9 процента, а на долю непривитых приходится 68,9 процента случаев. Вице-премьер предупредила, что штамм уже развивается внутри страны — большинство заразившихся не были за границей."За последние шесть месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших", — отметила Голикова.В целом рост числа заражений наблюдается в 67 регионах, однако доминирует новый штамм пока только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.Вице-премьер также рассказала, как власти готовятся к возможному всплеску заражений: в России развернуты 158,6 тысячи коек в медицинских учреждениях, 69 процентов из них заняты.Замглавы правительства призвала граждан делать прививки."Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания", — сказала Голикова.Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Как ранее заявляла Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
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Голикова о COVID-19: Сроки карантина сокращаем до 7 дней
Голикова заявила, что в России будет сокращен срок карантина по коронавирусу до 7 дней.
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татьяна голикова, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:27 18.01.2022 (обновлено: 20:38 18.01.2022)
 
Сроки карантина для заболевших COVID-19 сократят до семи дней

Вице-премьер Голикова объявила о сокращении срока карантина из-за COVID-19 до семи дней

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Длительность карантина для заболевших COVID-19 в России сократят до одной недели, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", — сказала она на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
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Помимо этого, во время подъема заболеваемости больничные можно будет оформлять заочно. Уже назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно.
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Как полагают эксперты, инкубационный период "омикрона" значительно короче, чем у его предшественников — от двух до пяти дней с момента заражения. Другое существенное отличие — более низкая вероятность возникновения цитокинового шторма, который зачастую и являлся причиной летальных исходов во время пандемии.
При этом, как заявляла ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с возникшими ранее вариантами SARS-CoV-2.
Другие страны также сокращают длительность изоляции для заразившихся граждан. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии карантин длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с заболевшими, могут не соблюдать карантин. Другим категориям граждан после общения с инфицированным придется провести дома десять дней, но при наличии негативного ПЦР-теста или сертифицированного теста на антиген этот срок сокращается до недели.
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Эпидемиологическая обстановка и "омикрон"

Голикова также отметила, что сейчас в стране уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет 63,9 процента, но Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия и Чукотский автономный округ достигли показателя в 80 процентов.
При этом из числа заразившихся "омикроном" полный курс вакцинации прошли 27,9 процента, а на долю непривитых приходится 68,9 процента случаев. Вице-премьер предупредила, что штамм уже развивается внутри страны — большинство заразившихся не были за границей.
"За последние шесть месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших", — отметила Голикова.
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В целом рост числа заражений наблюдается в 67 регионах, однако доминирует новый штамм пока только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Вице-премьер также рассказала, как власти готовятся к возможному всплеску заражений: в России развернуты 158,6 тысячи коек в медицинских учреждениях, 69 процентов из них заняты.
Замглавы правительства призвала граждан делать прививки.
"Опыт наших коллег из-за рубежа говорит в пользу прохождения повторной вакцинации, чтобы защитить себя от тяжелого течения заболевания", — сказала Голикова.
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Прививка остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля вакцинированных среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Как ранее заявляла Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
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