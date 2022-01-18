https://ria.ru/20220118/informataki-1768466123.html

Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках

Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках - РИА Новости, 18.01.2022

Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках

Правоохранительным органам Казахстана помимо принятия мер по стабилизации ситуации приходится отражать информационные атаки, заявил госсекретарь страны Ерлан... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:53

2022-01-18T22:53

2022-01-18T23:45

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранительным органам Казахстана помимо принятия мер по стабилизации ситуации приходится отражать информационные атаки, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин."С самых первых дней мы столкнулись с откровенными информационными атаками... Этот поток дезинформации, фейковых новостей, ложной информации разного рода - это продолжается... Правоохранительным органам помимо тех мер, которые они предпринимают для стабилизации ситуации, приходится, к сожалению, еще и отвлекаться и отражать отмеченные мною информационные атаки", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".По словам госсекретаря, информационные атаки организовываются и осуществляются и внутренними и внешними источниками.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.

https://ria.ru/20220118/alma-aty-1768409979.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768365164.html

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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, ерлан карин