22:53 18.01.2022 (обновлено: 23:45 18.01.2022)
Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Госсекретарь Казахстана Карин: правоохранители страны вынуждены отражать информатаки
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудники полиции на одной из улиц в Алма-Ате
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правоохранительным органам Казахстана помимо принятия мер по стабилизации ситуации приходится отражать информационные атаки, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин.
"С самых первых дней мы столкнулись с откровенными информационными атаками... Этот поток дезинформации, фейковых новостей, ложной информации разного рода - это продолжается... Правоохранительным органам помимо тех мер, которые они предпринимают для стабилизации ситуации, приходится, к сожалению, еще и отвлекаться и отражать отмеченные мною информационные атаки", - сообщил госсекретарь в эфире телеканала "Хабар 24".
По словам госсекретаря, информационные атаки организовываются и осуществляются и внутренними и внешними источниками.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.