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В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88% - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%
Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:57
2022-01-18T16:57
2022-01-18T16:58
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александр беглов
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина."Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой – более 3 миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. По словам губернатора, вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно."В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник М", - отметил Беглов.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:57 18.01.2022 (обновлено: 16:58 18.01.2022)
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%
Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 достиг 88%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости.
Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга
к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина
.
"Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой – более 3 миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. По словам губернатора, вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно.
"В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник М", - отметил Беглов.