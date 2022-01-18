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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/immunitet-1768410572.html
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88% - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%
Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:57
2022-01-18T16:58
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
александр беглов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина."Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой – более 3 миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. По словам губернатора, вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно."В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник М", - отметил Беглов.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:57 18.01.2022 (обновлено: 16:58 18.01.2022)
 
В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%

Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 достиг 88%

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМужчина делает прививку от COVID-19 вакциной "Спутник V" в пункте вакцинации в Санкт-Петербурге
Мужчина делает прививку от COVID-19 вакциной Спутник V в пункте вакцинации в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина делает прививку от COVID-19 вакциной "Спутник V" в пункте вакцинации в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой – более 3 миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении.
В настоящее время в городе развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. По словам губернатора, вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно.
"В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник М", - отметил Беглов.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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