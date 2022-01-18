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В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%

В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88% - РИА Новости, 18.01.2022

В Петербурге уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 88%

Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:57

2022-01-18T16:57

2022-01-18T16:58

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вакцинация россиян от covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета жителей Петербурга к COVID-19 в настоящее время составляет 88%, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина."Александр Беглов проинформировал, что в городе полностью закончили вакцинацию свыше 2,8 миллиона человек, а с учетом привитых первой дозой – более 3 миллионов человек. Уровень коллективного иммунитета жителей города к COVID-19 составляет 88%", - говорится в сообщении.В настоящее время в городе развернуто 190 стационарных и 57 мобильных пунктов вакцинации. По словам губернатора, вакцинацию лиц старшего возраста ускорят, а медиков, социальных работников и работников сферы образования вакцинируют повторно."В детских поликлиниках оборудованы кабинеты для начала добровольной вакцинации подростков. Будем готовы начать, как только в город поступит первая партия новой вакцины "Спутник М", - отметил Беглов.

санкт-петербург

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