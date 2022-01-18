https://ria.ru/20220118/gsm-1768299985.html

В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны

В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны - РИА Новости, 18.01.2022

В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны

Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T07:38

2022-01-18T07:38

2022-01-18T07:38

в мире

казахстан

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155195/53/1551955390_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_7697bf68328326e4b5b60199ce7b8dff.jpg

АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние страны, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.Как сообщил он во вторник на заседании правительства, дополнительные меры контроля за перетоками ГСМ необходимо принять "ввиду диспаритета цен" в сравнении с соседними странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Кроме того, минэнерго предлагает ввести запрет на отгрузку некоторых нефтепродуктов железнодорожным транспортом без уплаты экспортной таможенной пошлины (ЭТП) за пределы республики, а также усилить контроль запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на границах со стороны уполномоченных органов. Министерство также хочет "рассмотреть возможность увеличения ЭТП на нефтепродукты и полуфабрикаты, за исключением бензинов и дизельного топлива, не ниже уровня ЭТП на нефть".Акчулаков напомнил, что в настоящее время министерством разработаны меры, направленные на стабилизацию отрасли горюче-смазочных материалов, в том числе установлено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, приняты приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.В Казахстане в настоящее время действует введенный в ноябре 2021 года полугодовой запрет на вывоз с территории страны автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов "за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров".Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.

https://ria.ru/20220118/plan-1768299000.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, евразийский экономический союз