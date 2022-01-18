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В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны
В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны - РИА Новости, 18.01.2022
В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны
Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T07:38
2022-01-18T07:38
2022-01-18T07:38
в мире
казахстан
евразийский экономический союз
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Министерство энергетики Казахстана предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние страны, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.Как сообщил он во вторник на заседании правительства, дополнительные меры контроля за перетоками ГСМ необходимо принять "ввиду диспаритета цен" в сравнении с соседними странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Кроме того, минэнерго предлагает ввести запрет на отгрузку некоторых нефтепродуктов железнодорожным транспортом без уплаты экспортной таможенной пошлины (ЭТП) за пределы республики, а также усилить контроль запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на границах со стороны уполномоченных органов. Министерство также хочет "рассмотреть возможность увеличения ЭТП на нефтепродукты и полуфабрикаты, за исключением бензинов и дизельного топлива, не ниже уровня ЭТП на нефть".Акчулаков напомнил, что в настоящее время министерством разработаны меры, направленные на стабилизацию отрасли горюче-смазочных материалов, в том числе установлено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, приняты приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.В Казахстане в настоящее время действует введенный в ноябре 2021 года полугодовой запрет на вывоз с территории страны автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов "за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров".Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в соседних Киргизии и России. По данным минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.
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в мире, казахстан, евразийский экономический союз
В Казахстане предложили изменить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны
Минэнерго Казахстана предложило ужесточить контроль за вывозом ГСМ в соседние страны
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости.
Министерство энергетики Казахстана
предлагает принять дополнительные меры, направленные на недопущение перетоков горюче-смазочных материалов (ГСМ) в соседние страны, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.
Как сообщил он во вторник на заседании правительства, дополнительные меры контроля за перетоками ГСМ необходимо принять "ввиду диспаритета цен" в сравнении с соседними странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС
).
"Министерством предлагается ввести запрет на въезд транспорта с самостоятельно установленными баками, ограничить пересечение (границы - ред.) транзитным транспортом не более одного раза в сутки", - сказал он.
Кроме того, минэнерго предлагает ввести запрет на отгрузку некоторых нефтепродуктов железнодорожным транспортом без уплаты экспортной таможенной пошлины (ЭТП) за пределы республики, а также усилить контроль запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на границах со стороны уполномоченных органов. Министерство также хочет "рассмотреть возможность увеличения ЭТП на нефтепродукты и полуфабрикаты, за исключением бензинов и дизельного топлива, не ниже уровня ЭТП на нефть".
Акчулаков напомнил, что в настоящее время министерством разработаны меры, направленные на стабилизацию отрасли горюче-смазочных материалов, в том числе установлено государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо, приняты приказы по установлению предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов.
В Казахстане в настоящее время действует введенный в ноябре 2021 года полугодовой запрет на вывоз с территории страны автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов "за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров".
Ранее пресс-служба министерства энергетики Казахстана сообщала, что цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в соседних Киргизии
и России
. По данным минэнерго, на фоне диспаритета цен в приграничных регионах республики "имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов". Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.