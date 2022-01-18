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Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов
Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022
Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов
Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:52
2022-01-18T13:52
общество
кострома
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума рф
совет федерации рф
следственный комитет россии (ск рф)
telegram (приложение)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции "Единая Россия" Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года.Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Как отмечают авторы законопроекта, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении."В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.Комментируя трагедию, Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе.В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагает пожизненно следить за педофилами и исключить возможность условно-досрочного освобождения для них.Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.
https://ria.ru/20220117/pedofil-1768238541.html
https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html
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общество, кострома, вячеслав володин, александр хинштейн, госдума рф, совет федерации рф, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), анна кузнецова, россия, убийство пятилетней девочки в костроме
13:52 18.01.2022
 
Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов

Госдума приняла во II чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.
Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции "Единая Россия" Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года.
Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Как отмечают авторы законопроекта, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.
Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ.
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Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении.
"В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
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Комментируя трагедию, Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе.
В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагает пожизненно следить за педофилами и исключить возможность условно-досрочного освобождения для них.
Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.
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Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.
Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.
 
ОбществоКостромаВячеслав ВолодинАлександр ХинштейнГосдума РФСовет Федерации РФСледственный комитет России (СК РФ)Telegram (приложение)Анна КузнецоваРоссияУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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