https://ria.ru/20220118/gosduma-1768363101.html

Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов

Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов - РИА Новости, 18.01.2022

Госдума приняла во II чтении проект о пожизненном сроке для педофилов

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:52

2022-01-18T13:52

2022-01-18T13:52

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.Законопроект о пожизненном заключении за педофилию был внесен в Госдуму депутатами от фракции "Единая Россия" Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, а также первым вице-спикером Совета Федерации, секретарем генсовета партии ЕР Андреем Турчаком 10 сентября 2021 года.Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.Как отмечают авторы законопроекта, поправки предлагается внести в статьи УК РФ 131 "Изнасилование" и 132 "Насильственные действия сексуального характера". Согласно действующему законодательству, пожизненное заключение грозит лишь педофилам-рецидивистам за аналогичное деяние в отношении детей младше 14 лет.Отмечается, что предварительное следствие по указанным преступлениям будет отнесено к компетенции следователей СК РФ.Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении."В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ранее 4 января пятилетняя девочка вышла на улицу Северной Правды Костромы на прогулку, откуда ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Незамедлительно были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.Комментируя трагедию, Володин заявил, что Госдума сделает все, чтобы закон о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов был принят уже в январе.В свою очередь вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предлагает пожизненно следить за педофилами и исключить возможность условно-досрочного освобождения для них.Согласно поправкам, внесенным ко II чтению законопроекта о лишении свободы для педофилов-рецидивистов, пожизненное заключение будет применяться при совершении особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста, а также за преступления, сопряженные с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями против личности.Среди отклоненных профильным комитетом поправок – введение смертной казни для педофилов-рецидивистов, а также пожизненный контроль за ними с помощью электронных браслетов.Согласно действующему законодательству, пожизненный срок устанавливается за совершение особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности детей до 14 лет.

https://ria.ru/20220117/pedofil-1768238541.html

https://ria.ru/20211207/pedofil-1762516585.html

https://ria.ru/20211110/tserkovnyy-1758346539.html

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