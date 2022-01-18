https://ria.ru/20220118/golos-1768397565.html

Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах

Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022

Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах

Музыканта шоу "Голос Голландии" Йеруна Ритбергена обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News. По данным издания, проект снят с эфира "до... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:07

2022-01-18T23:07

2022-01-18T23:07

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Музыканта шоу "Голос Голландии" Йеруна Ритбергена обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News. По данным издания, проект снят с эфира "до выяснения фактов".Музыкант подтвердил, что имел сексуальные связи с некоторыми участницами проекта, а также отправлял им сообщения интимного характера. Но он не думал, что совершает таким образом противоправные действия.Сейчас он пришел к выводу, что женщины могли по-другому воспринять опыт общения с ним. Однако, он "на 100 процентов" уверен в своей невиновности и готов сотрудничать с ходом расследования.Ранее дирижер русского "Голоса" Сергей Жилин рассказал о "звездной болезни" некоторых участников шоу.

https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html

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шоу-бизнес, шоу "голос", знаменитости