https://ria.ru/20220118/golos-1768397565.html
Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах
Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах - РИА Новости, 18.01.2022
Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах
Музыканта шоу "Голос Голландии" Йеруна Ритбергена обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News. По данным издания, проект снят с эфира "до... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:07
2022-01-18T23:07
2022-01-18T23:07
шоубиз
шоу-бизнес
шоу "голос"
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768401140_118:0:3453:1876_1920x0_80_0_0_8518657c3307242bcea91edafc2b5bfa.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Музыканта шоу "Голос Голландии" Йеруна Ритбергена обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Sky News. По данным издания, проект снят с эфира "до выяснения фактов".Музыкант подтвердил, что имел сексуальные связи с некоторыми участницами проекта, а также отправлял им сообщения интимного характера. Но он не думал, что совершает таким образом противоправные действия.Сейчас он пришел к выводу, что женщины могли по-другому воспринять опыт общения с ним. Однако, он "на 100 процентов" уверен в своей невиновности и готов сотрудничать с ходом расследования.Ранее дирижер русского "Голоса" Сергей Жилин рассказал о "звездной болезни" некоторых участников шоу.
https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768401140_568:0:3069:1876_1920x0_80_0_0_052d771edf8ae79cf71fec016cf88553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, шоу "голос", знаменитости
Музыканта нидерландского "Голоса" обвинили в сексуальных домогательствах
Музыканта шоу "Голос Голландии" Йеруна Ритбергена обвинили в сексуальных домогательствах