https://ria.ru/20211228/zhilin-1765888708.html

Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса"

Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса" - РИА Новости, 28.12.2021

Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса"

Сергей Жилин рассказал о звездной болезни участников проекта "Голос", которая наступает после первого успеха на шоу. РИА Новости, 28.12.2021

2021-12-28T18:36

2021-12-28T18:36

2021-12-28T18:36

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шоу "голос"

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сергей Жилин рассказал о звездной болезни участников проекта "Голос", которая наступает после первого успеха на шоу. Жилин в программе "Мой герой" на ТВЦ отметил, что у вокалистов должен быть хорошо развит уровень самоконтроля.Жилин добавил, что рад, что ему не приходится заниматься отбором участников. Композитор добавил, что в начальных сезонах проекта приглашал конкурсантов, которые ему нравятся, участвовать в своих проектах.Во время юбилейного сезона шоу "Голос" случилась трагедия – умер один из наставников проекта Александр Градский. Он до последнего момента принимал участие в съемках программы, несмотря на плохое самочувствие.

https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html

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шоу-бизнес, шоу "голос", знаменитости