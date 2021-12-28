https://ria.ru/20211228/zhilin-1765888708.html
Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса"
Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса" - РИА Новости, 28.12.2021
Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса"
Сергей Жилин рассказал о звездной болезни участников проекта "Голос", которая наступает после первого успеха на шоу. РИА Новости, 28.12.2021
2021-12-28T18:36
2021-12-28T18:36
2021-12-28T18:36
шоубиз
шоу-бизнес
шоу "голос"
знаменитости
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сергей Жилин рассказал о звездной болезни участников проекта "Голос", которая наступает после первого успеха на шоу. Жилин в программе "Мой герой" на ТВЦ отметил, что у вокалистов должен быть хорошо развит уровень самоконтроля.Жилин добавил, что рад, что ему не приходится заниматься отбором участников. Композитор добавил, что в начальных сезонах проекта приглашал конкурсантов, которые ему нравятся, участвовать в своих проектах.Во время юбилейного сезона шоу "Голос" случилась трагедия – умер один из наставников проекта Александр Градский. Он до последнего момента принимал участие в съемках программы, несмотря на плохое самочувствие.
https://ria.ru/20211210/golos-1763197449.html
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шоу-бизнес, шоу "голос", знаменитости
Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников "Голоса"
Жилин рассказал о "звездности" некоторых участников проекта "Голос" после первого успеха
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сергей Жилин рассказал о звездной болезни участников проекта "Голос", которая наступает после первого успеха на шоу.
"В большинстве своем вокалисты – средне образованные люди. Как только у них вдруг что-то получилось, и они что-то спели, получили признание, у многих просто сносит верхнюю часть головы. Ты скажешь, что человек делает неправильно, он никогда тебе не поверит. Он считает, что он делает все правильно", – сказал пианист.
Жилин в программе "Мой герой" на ТВЦ отметил
, что у вокалистов должен быть хорошо развит уровень самоконтроля.
"Если еще ты из себя представляешь какую-то неожиданную, фактурную, постановочную личность, делаешь что-то невероятное, и это интересно зрителю, то тебя могут оставить. И ты можешь даже до какого-то этапа дойти", – рассказал дирижер.
Жилин добавил, что рад, что ему не приходится заниматься отбором участников.
"К счастью, в мои обязанности не входит заниматься этой ситуацией – определять, кто из них как поет. Я занимаюсь только своей музыкой. Иногда с ними, конечно, сложно, потому что они помимо своей внутренней звездности считают, что разбираются во всем", – заключил музыкант.
Композитор добавил, что в начальных сезонах проекта приглашал конкурсантов, которые ему нравятся, участвовать в своих проектах.
Во время юбилейного сезона шоу "Голос" случилась трагедия – умер
один из наставников проекта Александр Градский. Он до последнего момента принимал участие в съемках программы, несмотря на плохое самочувствие.