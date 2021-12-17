Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"

Гендиректор Первого канала Эрнст: место Градского в шоу "Голос" не займет никто
"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь", — заключил Эрнст.
Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".
Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".
Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.
Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.
Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.
Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.
Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.
Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.
Прощание организовали в формате частной церемонии.
Прощание организовали в формате частной церемонии.
Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".
Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".
Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".
Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".
Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.
Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.
Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.
Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.
Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".
Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.
Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.
Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.
Прощание организовали в формате частной церемонии.
Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".
Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".
Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.
Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.