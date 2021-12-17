https://ria.ru/20211217/golos-1764248654.html

Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"

Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос" - РИА Новости, 17.12.2021

Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет. РИА Новости, 17.12.2021

2021-12-17T14:47

2021-12-17T14:47

2021-12-17T18:33

шоубиз

константин эрнст

александр градский

шоу "голос"

россия

умер александр градский

первый канал (телеканал)

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752120641_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f0e9cb4f600ad0570ed48aa75ffe8b0.jpg

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет."Вместо Градского — никто", — сказал РИА Новости Эрнст, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Также он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

константин эрнст, александр градский, шоу "голос", россия, умер александр градский, первый канал (телеканал), новости культуры