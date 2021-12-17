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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211217/golos-1764248654.html
Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"
Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос" - РИА Новости, 17.12.2021
Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет. РИА Новости, 17.12.2021
2021-12-17T14:47
2021-12-17T18:33
шоубиз
константин эрнст
александр градский
шоу "голос"
россия
умер александр градский
первый канал (телеканал)
новости культуры
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет."Вместо Градского — никто", — сказал РИА Новости Эрнст, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.Также он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
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константин эрнст, александр градский, шоу "голос", россия, умер александр градский, первый канал (телеканал), новости культуры
14:47 17.12.2021 (обновлено: 18:33 17.12.2021)
 
Эрнст ответил на вопрос, кто займет место место Градского в шоу "Голос"

Гендиректор Первого канала Эрнст: место Градского в шоу "Голос" не займет никто

© Фото : Первый канал / Максим ЛиКадр со съемок шоу "Голос" на Первом канале
Кадр со съемок шоу Голос на Первом канале - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
© Фото : Первый канал / Максим Ли
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что нового наставника вместо Александра Градского не будет.
"Вместо Градского — никто", — сказал РИА Новости Эрнст, добавив, что зрители сами решат, кто из команды Градского пройдет в следующие этапы конкурса.
Также он прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что новым членом жюри вместо Градского может стать певица Лариса Долина.

"Мы никогда не рассматривали ни одну кандидатуру на замену Градского. Это ложь", — заключил Эрнст.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. С 2012 по 2015 год Градский являлся членом жюри музыкального шоу "Голос" Первого канала. В сентябре 2017 года композитор вновь стал наставником в шестом сезоне телепроекта "Голос".
Прощание с Александром Градским
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".

Мужчина с цветами у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве во время церемонии прощания с народным артистом России
1 из 10

Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст (справа) у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл
2 из 10

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
3 из 10

Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.

Певец Леонид Агутин у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл
4 из 10

Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Прощание организовали в формате частной церемонии.

Люди стоят в очереди на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
5 из 10

Прощание организовали в формате частной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".

Певица Пелагея у здания театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
6 из 10

Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Прощание продолжалось несколько часов.

Люди идут на церемонию прощания с народным артистом России, певцом Александром Градским
7 из 10

Прощание продолжалось несколько часов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".

Портрет народного артиста России, певца Александра Градского во время церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
8 из 10

Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.

Вынос гроба с телом народного артиста России, певца Александра Градского после церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
9 из 10

Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

Во время выноса гроба с телом народного артиста России, певца Александра Градского после церемонии прощания в здании театрально-концертного музыкального объединения Градский Холл в Москве
10 из 10

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 10

Церемония прощания проходила в театре "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 10

Почтить память музыканта пришли родные, друзья, ученики и актеры театра, которым он руководил.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Желающие проститься с Александром Градским выстроились в длинную очередь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Леонид Агутин на церемонии прощания с Александром Градским.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Прощание организовали в формате частной церемонии.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Певица Пелагея у здания театра "Градский Холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
7 из 10

Прощание продолжалось несколько часов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 10

Портрет Александра Градского в здании театра "Градский холл".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 10

Гроб с телом музыканта вынесли из театра под аплодисменты.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
 
ШоубизКонстантин ЭрнстАлександр ГрадскийШоу "Голос"РоссияУмер Александр ГрадскийПервый канал (телеканал)Новости культуры
 
 
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