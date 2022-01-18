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В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома" - РИА Новости, 18.01.2022
В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T23:15
2022-01-18T23:18
в мире
москва
александр новак
госдума рф
газпром
северный поток — 2
леонид слуцкий (политик)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание энергетического кризиса в Европе, заявив, что любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес РФ абсолютно беспочвенны.В своем Telegram-канале политик напомнил о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию сослался на слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС, так как было снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Москва могла значительно нарастить экспорт."Любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России - что тогда, что сейчас - абсолютно беспочвенны. Представители "Газпрома" ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причем цена по ним существенно ниже, чем оптовые цены. В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать "Северный поток — 2", - заявил Слуцкий.По его словам, на самом деле, именно Столтенбергу и ряду европейских чиновников, которые пытаются газовую проблему "переваливать с больной головы на здоровую", пора прекратить заниматься манипуляциями."Да, Европа в конце прошлого года столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, однако произошло это по совокупности факторов, о чем неоднократно говорили западные специалисты и официальные лица, некоторых из которых едва ли можно заподозрить в симпатиях к России. Среди реальных причин - рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации", - отметил парламентарий.Слуцкий также написал, что Столтенбергу скорее стоит поинтересоваться у своих коллег, почему европейские газохранилища оказались практически пустыми."Наверное, в Европу под конец года неожиданно пришла зима, и в этом тоже виновата Россия", - добавил депутат.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.
https://ria.ru/20220118/elektroenergiya-1768450596.html
https://ria.ru/20220115/postavki-1767972203.html
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в мире, москва, александр новак, госдума рф, газпром, северный поток — 2, леонид слуцкий (политик), россия
23:15 18.01.2022 (обновлено: 23:18 18.01.2022)
 
В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"

Слуцкий: любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России беспочвенны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание энергетического кризиса в Европе, заявив, что любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес РФ абсолютно беспочвенны.
В своем Telegram-канале политик напомнил о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию сослался на слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС, так как было снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Москва могла значительно нарастить экспорт.
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Премьер Эстонии обвинила Россию в росте цен на электроэнергию в Европе
"Любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России - что тогда, что сейчас - абсолютно беспочвенны. Представители "Газпрома" ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причем цена по ним существенно ниже, чем оптовые цены. В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать "Северный поток — 2", - заявил Слуцкий.
По его словам, на самом деле, именно Столтенбергу и ряду европейских чиновников, которые пытаются газовую проблему "переваливать с больной головы на здоровую", пора прекратить заниматься манипуляциями.
"Да, Европа в конце прошлого года столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, однако произошло это по совокупности факторов, о чем неоднократно говорили западные специалисты и официальные лица, некоторых из которых едва ли можно заподозрить в симпатиях к России. Среди реальных причин - рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации", - отметил парламентарий.
Слуцкий также написал, что Столтенбергу скорее стоит поинтересоваться у своих коллег, почему европейские газохранилища оказались практически пустыми.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 11:58
Россия выполнила все обязательства по поставкам газа, заявил Новак
"Наверное, в Европу под конец года неожиданно пришла зима, и в этом тоже виновата Россия", - добавил депутат.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.
 
В миреМоскваАлександр НовакГосдума РФГазпромСеверный поток — 2Леонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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