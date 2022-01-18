https://ria.ru/20220118/gaz-1768467944.html

В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"

В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома" - РИА Новости, 18.01.2022

В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T23:15

2022-01-18T23:15

2022-01-18T23:18

в мире

москва

александр новак

госдума рф

газпром

северный поток — 2

леонид слуцкий (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание энергетического кризиса в Европе, заявив, что любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес РФ абсолютно беспочвенны.В своем Telegram-канале политик напомнил о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию сослался на слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС, так как было снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Москва могла значительно нарастить экспорт."Любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России - что тогда, что сейчас - абсолютно беспочвенны. Представители "Газпрома" ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причем цена по ним существенно ниже, чем оптовые цены. В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать "Северный поток — 2", - заявил Слуцкий.По его словам, на самом деле, именно Столтенбергу и ряду европейских чиновников, которые пытаются газовую проблему "переваливать с больной головы на здоровую", пора прекратить заниматься манипуляциями."Да, Европа в конце прошлого года столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, однако произошло это по совокупности факторов, о чем неоднократно говорили западные специалисты и официальные лица, некоторых из которых едва ли можно заподозрить в симпатиях к России. Среди реальных причин - рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации", - отметил парламентарий.Слуцкий также написал, что Столтенбергу скорее стоит поинтересоваться у своих коллег, почему европейские газохранилища оказались практически пустыми."Наверное, в Европу под конец года неожиданно пришла зима, и в этом тоже виновата Россия", - добавил депутат.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.

https://ria.ru/20220118/elektroenergiya-1768450596.html

https://ria.ru/20220115/postavki-1767972203.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, александр новак, госдума рф, газпром, северный поток — 2, леонид слуцкий (политик), россия