23:15 18.01.2022 (обновлено: 23:18 18.01.2022)
В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
Слуцкий: любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России беспочвенны
Здание Государственной думы РФ
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировал критику "Газпрома" со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга за якобы создание энергетического кризиса в Европе, заявив, что любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес РФ абсолютно беспочвенны.
В своем Telegram-канале политик напомнил о том, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию сослался на слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что "Газпром" якобы занимается манипулированием ценами на газ в ЕС, так как было снижение поставок российского газа в Европу в условиях, когда Москва могла значительно нарастить экспорт.
"Любые обвинения в манипулировании газовым рынком в адрес России - что тогда, что сейчас - абсолютно беспочвенны. Представители "Газпрома" ранее прямо заявляли о готовности поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов, причем цена по ним существенно ниже, чем оптовые цены. В целом Россия всегда выполняет свои обязательства, тогда как в Европе постоянно пытаются политизировать "Северный поток — 2", - заявил Слуцкий.
По его словам, на самом деле, именно Столтенбергу и ряду европейских чиновников, которые пытаются газовую проблему "переваливать с больной головы на здоровую", пора прекратить заниматься манипуляциями.
"Да, Европа в конце прошлого года столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, однако произошло это по совокупности факторов, о чем неоднократно говорили западные специалисты и официальные лица, некоторых из которых едва ли можно заподозрить в симпатиях к России. Среди реальных причин - рост спроса на газ в Азии и снижение доли ветряной генерации", - отметил парламентарий.
Слуцкий также написал, что Столтенбергу скорее стоит поинтересоваться у своих коллег, почему европейские газохранилища оказались практически пустыми.
"Наверное, в Европу под конец года неожиданно пришла зима, и в этом тоже виновата Россия", - добавил депутат.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что никакой вины "Газпрома" и России в европейском энергетическом кризисе нет.