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Генсек НАТО заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Генсек НАТО заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек НАТО заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проект "Северный поток — 2". РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:05
2022-01-18T19:05
2022-01-18T19:26
в мире
киев
йенс столтенберг
москва
евросоюз
нато
мид германии
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что обсудил на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем проект "Северный поток — 2"."Мы говорили об этом, это было темой. Но скажу еще раз - позиция НАТО заключается в том, что мы, наверное, не имеем единой позиции тут. НАТО крайне сильна, но иногда нам не удается достичь консенсуса, и вы видите это на примере "Северный поток — 2"… Тут взгляды разнятся", - сказал Столтенберг.Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768389784.html
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в мире, киев, йенс столтенберг, москва, евросоюз, нато, мид германии, северный поток — 2, олаф шольц, россия
19:05 18.01.2022 (обновлено: 19:26 18.01.2022)
Генсек НАТО заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"
Генсек НАТО Столтенберг заявил о разногласиях с Шольцем из-за "Северного потока — 2"