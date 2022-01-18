17:25 18.01.2022 (обновлено: 17:49 18.01.2022)
Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО из-за "Северного потока — 2"
Столтенберг: в НАТО есть разные оценки проекта "Северный поток — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. В НАТО есть разные оценки проекта "Северный поток — 2", заявил в прямом эфире BILD TV генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"По поводу "Северного потока" - нужно быть честными и сказать, что у нас есть разные оценки со стороны разных членов НАТО. Некоторые выступают резко против того, чтобы газопровод "Северный поток — 2" был запущен, другие говорят, что это экономическое решение. Я сейчас констатировал, что немецкий регулятор прервал работу по сертификации этого газопровода. И я думаю, что, несмотря на противоречия в НАТО по этому специфическому проекту "Северный поток — 2", речь идет также о том, что мы должны диверсифицировать наши поставки энергоносителей, в том числе газа", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос о позиции по "Северному потоку — 2".
Газопровод "Северный поток — 2" в настоящий момент проходит процедуру сертификации в Германии. Как неоднократно заявляли в Москве, его запуск внесет существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя в понедельник в Киеве процесс сертификации "Северного потока — 2", заявила, что Германия вместе с западными партнерами примет "подходящие меры" в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России.
В РФ ранее неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.