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Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"
Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022
Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"
Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования "Северного потока —... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:05
2022-01-18T17:05
в мире
украина
берлин (город)
сша
йенс столтенберг
нато
северный поток — 2
олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования "Северного потока — 2", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Предыдущее правительство, предыдущий канцлер - в тесной координации со мной и тогдашним министром иностранных дел - достигли компромисса с правительством и президентом США. Мы привержены все аспектам, которые относятся к этому. А к этому относится, что если дело дойдет до военной интервенции против Украины, это повлечет высокую цену", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Шольц неоднократно заявлял в ходе пресс-конференции, что "российская агрессия против Украины имела бы тяжелые последствия". "Мы находимся в контакте друг с другом, мы постоянно готовим возможность для общей скоординированной реакции и обсуждаем ее", - заявил Шольц.Он добавил, что Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался", и продолжает работать над этим. Также Шольц напомнил, что Германия в целом планирует к 2045 году отказаться от ископаемого топлива, это будет касаться и природного газа.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html
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в мире, украина, берлин (город), сша, йенс столтенберг, нато, северный поток — 2, олаф шольц
17:05 18.01.2022
 
Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Шольц: Германия придерживается договоренности по энергобезопасности Украины

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования "Северного потока — 2", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Предыдущее правительство, предыдущий канцлер - в тесной координации со мной и тогдашним министром иностранных дел - достигли компромисса с правительством и президентом США. Мы привержены все аспектам, которые относятся к этому. А к этому относится, что если дело дойдет до военной интервенции против Украины, это повлечет высокую цену", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Шольц неоднократно заявлял в ходе пресс-конференции, что "российская агрессия против Украины имела бы тяжелые последствия". "Мы находимся в контакте друг с другом, мы постоянно готовим возможность для общей скоординированной реакции и обсуждаем ее", - заявил Шольц.
Он добавил, что Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался", и продолжает работать над этим. Также Шольц напомнил, что Германия в целом планирует к 2045 году отказаться от ископаемого топлива, это будет касаться и природного газа.
Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.
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В миреУкраинаБерлин (город)СШАЙенс СтолтенбергНАТОСеверный поток — 2Олаф Шольц
 
 
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