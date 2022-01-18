https://ria.ru/20220118/gaz-1768412973.html

Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"

Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022

Шольц заявил о "долге" перед Украиной из-за "Северного потока — 2"

Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования "Северного потока —... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:05

2022-01-18T17:05

2022-01-18T17:05

в мире

украина

берлин (город)

сша

йенс столтенберг

нато

северный поток — 2

олаф шольц

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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. Берлин по-прежнему придерживается совместного заявления с США по энергобезопасности Украины, которое оговаривает условия функционирования "Северного потока — 2", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц."Предыдущее правительство, предыдущий канцлер - в тесной координации со мной и тогдашним министром иностранных дел - достигли компромисса с правительством и президентом США. Мы привержены все аспектам, которые относятся к этому. А к этому относится, что если дело дойдет до военной интервенции против Украины, это повлечет высокую цену", - заявил Шольц на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.Шольц неоднократно заявлял в ходе пресс-конференции, что "российская агрессия против Украины имела бы тяжелые последствия". "Мы находимся в контакте друг с другом, мы постоянно готовим возможность для общей скоординированной реакции и обсуждаем ее", - заявил Шольц.Он добавил, что Берлин "чувствует свою ответственность за то, что транзит газа через Украину продолжался", и продолжает работать над этим. Также Шольц напомнил, что Германия в целом планирует к 2045 году отказаться от ископаемого топлива, это будет касаться и природного газа.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

https://ria.ru/20220115/potok-1767947518.html

украина

берлин (город)

сша

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в мире, украина, берлин (город), сша, йенс столтенберг, нато, северный поток — 2, олаф шольц