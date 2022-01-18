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Генсек НАТО высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Генсек НАТО высказался о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022
Генсек НАТО высказался о сертификации "Северного потока — 2"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс, в связи с проектом "Северный поток — 2", считает важным диверсификацию источников поставок газа для союзников. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:12
2022-01-18T16:54
в мире
йенс столтенберг
нато
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс, в связи с проектом "Северный поток — 2", считает важным диверсификацию источников поставок газа для союзников."Есть разные точки зрения у союзников в отношении проекта "Северный поток — 2". Но все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам", - сообщил он.По его словам, такая позиция "важна как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности".Генсек НАТО добавил, что "также принял к сведению заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что в последние месяцы мы видели снижение Россией поставок газа в Европу в то время, когда она могла их существенно нарастить экспорт, если бы они хотели". Столтенберг выразил мнение, что "здесь речь идет о манипулировании газовым рынком и демонстрации тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся".Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
https://ria.ru/20220118/gaz-1768389784.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, северный поток — 2
16:12 18.01.2022 (обновлено: 16:54 18.01.2022)
 
Генсек НАТО высказался о сертификации "Северного потока — 2"

Генсек НАТО Столтенберг: для союзников важно диверсифицировать поставки газа

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс, в связи с проектом "Северный поток — 2", считает важным диверсификацию источников поставок газа для союзников.
"Есть разные точки зрения у союзников в отношении проекта "Северный поток — 2". Но все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам", - сообщил он.
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По его словам, такая позиция "важна как по экологическим причинам, так и из соображений безопасности".
Генсек НАТО добавил, что "также принял к сведению заявление главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что в последние месяцы мы видели снижение Россией поставок газа в Европу в то время, когда она могла их существенно нарастить экспорт, если бы они хотели". Столтенберг выразил мнение, что "здесь речь идет о манипулировании газовым рынком и демонстрации тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся".
Россия является крупнейшим и важнейшим поставщиком газа в Европу, экспортируя его в первую очередь по долгосрочным контрактам. В них обычно содержится формула, по которой определяется цена на следующий месяц или год. А при покупке газа по спотовым контрактам стоимость зависит от краткосрочных колебаний рынка, которые во второй половине 2021 года и начале 2022 года оказались весьма сильными.
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Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов за тысячу кубов был достигнут 21 декабря. Затем началось коррекционное снижение, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
 
В миреЙенс СтолтенбергНАТОСеверный поток — 2
 
 
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