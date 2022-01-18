https://ria.ru/20220118/feduk-1768317216.html
Feduk начал 2022-й с "Танцев на кухне"
Feduk начал 2022-й с "Танцев на кухне" - РИА Новости, 18.01.2022
Feduk начал 2022-й с "Танцев на кухне"
Российский хип-хоп исполнитель Feduk (Федор Инсаров) презентовал в Сети новый трек "Танцы на кухне" и видео на него. Для музыканта этот релиз стал первым в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:25
2022-01-18T19:25
2022-01-18T19:25
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федор инсаров (feduk)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Feduk (Федор Инсаров) презентовал в Сети новый трек "Танцы на кухне" и видео на него. Для музыканта этот релиз стал первым в наступившем году. Клип снял режиссер Адилет Абиш еще в декабре 2021-го. Съемки прошли в Казахстане, где, по словам Федука, он не первый раз работает со своей командой.В клипе рэпер появляется в заснеженном лесу, где установили декорации комнаты, напоминающей гостиную. Feduk рассказывает о зиме, любви и жизни "в моменте". Параллельно в ролике появляется пара танцоров.Впервые песня "Танцы на кухне" прозвучала в 2019 году в радио эфире. Однако полноценный релиз состоялся только сейчас.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, музыка, федор инсаров (feduk), казахстан
Feduk начал 2022-й с "Танцев на кухне"
Feduk представил в Сети новый трек "Танцы на кухне" и клип на него
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Российский хип-хоп исполнитель Feduk (Федор Инсаров) презентовал в Сети новый трек "Танцы на кухне" и видео на него. Для музыканта этот релиз стал первым в наступившем году.
Клип снял режиссер Адилет Абиш еще в декабре 2021-го. Съемки прошли в Казахстане, где, по словам Федука, он не первый раз работает со своей командой.
"Как обычно, все прошло очень легко и непринужденно. Очень понравился подбор локаций, ребята выбрали необычные и крутые места для съемок. Атмосфера на площадке тоже была что надо: все друг другу помогают, все дорожат своим делом, очень профессиональный и разносторонний подход к процессу", — поделился впечатлениями Федор Инсаров.
В клипе рэпер появляется в заснеженном лесу, где установили декорации комнаты, напоминающей гостиную. Feduk рассказывает о зиме, любви и жизни "в моменте". Параллельно в ролике появляется пара танцоров.
Впервые песня "Танцы на кухне" прозвучала в 2019 году в радио эфире. Однако полноценный релиз состоялся только сейчас.