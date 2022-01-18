Эрдоган прокомментировал отказ США от проекта газопровода EastMed
Президент Турции Эрдоган назвал проект газопровода EastMed финансово несостоятельным
© AP Photo / Francisco SecoПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Francisco Seco
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США осознали, что проект Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed) ничего не даст, по его словам, он "финансово несостоятелен".
"В Вашингтоне осознали, что этот проект ничего не даст", - сказал турецкий лидер, отметив "финансовую несостоятельность" идеи морского трубопровода из Израиля в направлении Европы.
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Эрдоган подчеркнул, что без участия Турции реализовать подобного рода проекты в Восточном Средиземноморье нельзя.
"Если газ поступит в Европу, то только через турецкую территорию. Турция готова вновь обсудить вопрос с Израилем", - сказал президент журналистам в ходе визита в Албанию.
Согласно опубликованному рядом греческих политиков и СМИ неофициальному документу, американская сторона, которая во время президентства Дональда Трампа поддерживала EastMed, теперь передумала и заморозила его строительство. Обоснованием стали экологические причины, финансовая несостоятельность и то, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. Неофициальный документ non paper был разослан трём участникам проекта - Греции, Кипру и Израилю, а также Турции. Позднее официальный представитель посольстве США в Афинах сообщил, что США "сместили фокус" на электрические интерконнекторы, которые могут поддерживать как газ, так и возобновляемые источники энергии, и рассматривают планируемый проект прокладки электрического кабеля EuroAfrica из Египта на Крит и затем на материковую часть Греции, а также проект электрокабеля EuroAsia, который свяжет Израиль, Кипр и европейские электросети.
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Восточно-Средиземноморский газопровод задумывается для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. East Med может связать Грецию, Кипр и Израиль с югом Европы, его планируемая протяженность - 1,9 тысячи километров, инвестиции в строительство оцениваются в 6 миллиардов евро. Проектная мощность - 10 миллиардов кубометров газа ежегодно, впоследствии возможно ее увеличение до 20 миллиардов кубометров в год.
Межгосударственное соглашение о строительстве газопровода EastMed было подписано 2 января 2020 года Грецией, Израилем, Кипром. К проекту собиралась присоединиться Италия. США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в широком регионе.