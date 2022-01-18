https://ria.ru/20220118/donbass-1768434382.html

Вооруженные люди заняли школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе

Вооруженные люди заняли школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе - РИА Новости, 18.01.2022

Вооруженные люди заняли школу в подконтрольном Киеву селе в Донбассе

В Донбассе на подконтрольной украинской армии территории неизвестные заняли здание школы, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:24

2022-01-18T18:24

2022-01-18T18:55

в мире

украина

донецкая народная республика

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. В Донбассе на подконтрольной украинской армии территории неизвестные заняли здание школы, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."В начале месяца около 60 боевиков без знаков различия заняли Новогнатовскую общеобразовательною школу", — уточнил он.Басурин добавил, что прибывшие также захватили территорию лесного хозяйства и разместили там 12 БТР и БМП.Как сообщили в начале января в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, украинские силовики 27 декабря на контролируемой ими территории заняли школу в селе Валуйское, развернули там штаб и начали оборудовать в учебных классах огневые позиции.В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220101/donbass-1766377494.html

https://ria.ru/20211027/zakhvat-1756551102.html

украина

донецкая народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр