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В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе - РИА Новости, 02.01.2022
В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 02.01.2022
2022-01-02T15:44
2022-01-02T17:03
в мире
киев
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.По данным представителя ведомства, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html
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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:44 02.01.2022 (обновлено: 17:03 02.01.2022)
 
В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

Народная милиция ЛНР: ВСУ стягивают силы к занятой ими школе в селе Валуйское

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР
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ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.
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По данным представителя ведомства, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".
"Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.
В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.
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