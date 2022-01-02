15:44 02.01.2022 (обновлено: 17:03 02.01.2022)
В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе
Народная милиция ЛНР: ВСУ стягивают силы к занятой ими школе в селе Валуйское
Боец Народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.
По данным представителя ведомства, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".
"Использование Киевом здания общеобразовательной школы в селе Валуйское для развертывания штаба боевого подразделения и полевого пункта управления огнем украинской артиллерии является грубейшим нарушением соглашения о прекращении огня и вопиющим нарушением международного гуманитарного права", — заключил Филипоненко.
В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.