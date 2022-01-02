https://ria.ru/20220102/lnr-1766424899.html

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе - РИА Новости, 02.01.2022

В ЛНР сообщили о стягивании ВСУ вооружений к занятой ими школе в Донбассе

Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 02.01.2022

2022-01-02T15:44

2022-01-02T15:44

2022-01-02T17:03

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ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Украинская армия оборудует огневые позиции в школе села Валуйское у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."За прошедшие сутки в поселковой школе этого населенного пункта, захваченной украинскими боевиками-националистами 27 декабря, продолжилось развертывание штаба тактического подразделения националистов и оборудование в учебных классах огневых позиций", — рассказал он.По данным представителя ведомства, около здания фиксируют много машин с вооруженными людьми, аппаратурой артиллерийской разведки, "наблюдения и целеуказания, а также радиостанциями".В Донбассе с лета 2020 года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. Они включают в себя полный запрет на ведение огня, размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещено оборудовать позиции и использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр