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"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе - РИА Новости, 18.01.2022
"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе
В Донбассе накаляется обстановка: в ДНР и ЛНР сообщают о регулярных обстрелах, ВСУ перебрасывают тяжелую технику, а западные СМИ обсуждают сценарии "российского РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T08:00
2022-01-18T08:11
безопасность
казахстан
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
одкб
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В Донбассе накаляется обстановка: в ДНР и ЛНР сообщают о регулярных обстрелах, ВСУ перебрасывают тяжелую технику, а западные СМИ обсуждают сценарии "российского вторжения". Судя по всему, Киев не отказывается от силового решения вопроса — при молчаливом согласии европейских и американских союзников. О том, что происходит в регионе, — в материале РИА Новости.Снова стрельбаНовогодние праздники в Донбассе прошли относительно спокойно, режим прекращения огня худо-бедно соблюдался. Киеву было не до активных боевых действий: следили за операцией миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Ее успешность, похоже, произвела впечатление на украинские власти. Зеленский даже ослабил воинственную риторику и 11 января выразил готовность предметно договариваться о деэскалации.Но военные не спешат поддержать Верховного главнокомандующего: в тот же день обстрелы возобновились. Огонь открыли по населенному пункту Новоласпа Донецкой области.Обошлось без жертв, но чуть позже два солдата ВСУ подорвались на собственном фугасе — Донбасс уже давно обвиняет Киев в минировании местности и подготовке диверсий. Для этого, считают в ЛНР, в январе под станицу Луганскую перебросили бойцов центра спецназначения "Запад".В ДНР сообщили о появлении снайперских пар 131-го разведывательного батальона. Очевидно, Киев в условиях длительной позиционной войны решил покошмарить противника беспокоящим огнем и созданием очагов напряженности по всей линии фронта. Участились и артобстрелы: за прошлую неделю республики накрывало крупным калибром более 20 раз.Кроме того, ВСУ стягивают к фронту тяжелую технику. Разведка Народной милиции ДНР обнаружила зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи жилых кварталов Андреевки, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в спальном районе Мангуша, а также три самоходных 152-миллиметровых гаубицы 2С3 "Акация" у Володарского. Причем это пытаются скрыть от наблюдателей ОБСЕ: европейские дроны-разведчики глушат средствами РЭБ и даже обстреливают с земли.Инструкторы с ЗападаВероятно, украинские власти таким образом хотят обратить на себя внимание союзников на фоне переговоров России и Запада. Впрочем, о них и так особо не забывают. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече с коллегами по ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза. Его поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель и уточнил, что Брюссель планирует отправить туда специалистов для подготовки "военных кадров высокого уровня"."Чему Евросоюз будет обучать украинцев? — задается вопросом военный эксперт Юрий Котенок. — Косым натовским атакам? Но это уже семь лет делают американцы, британцы, канадцы на Яворовском и других полигонах. В Очакове, Николаеве строят новые военные объекты. Подобные заявления скорее еще раз свидетельствуют о том, что Запад рассматривает Украину в качестве плацдарма, точки противостояния России. Эта территория оккупирована не только США, но и их сателлитами, которые выполняют указания Вашингтона".Планируют дальше усиливать ВСУ и американцы. СМИ со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов нацбезопасности писали, что ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил спецопераций. "Курсантов" в течение нескольких недель обучают обращаться с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке.Красные линииПри этом США и ЕС не прекращают твердить о грядущей "агрессии Кремля". Американская газета The New York Times сообщила на днях о российском наступлении в феврале. Ранее западные СМИ называли конец декабря, середину и конец января. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, у Вашингтона якобы есть доказательства подготовки Москвой провокаций для оправдания "вторжения".Кремль настаивает: подобных намерений нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN пояснил, что войска на границе с Украиной находятся для обеспечения собственной безопасности и исключительно в ответ на военную деятельность США и НАТО.По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия никогда ни публично, ни в закрытом режиме не угрожала украинцам. "А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо. Мы прекрасно понимаем: все, что делает Запад в плане накачивания этой власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.Россия не согласится и с появлением на своих границах инфраструктуры и баз НАТО в Азовском море. Ударные вооружения в соседней стране — еще одна красная линия. Лавров посоветовал западным партнерам перечитать Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999-м."Все, что сейчас заявляет и делает Запад, — грубейшее нарушение обязательств, которые были взяты тогда", — подчеркнул он.В том документе сформулирована концепция безопасности мирового сообщества в XXI веке. В основе два принципа: коллективности, при которой "безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех других", и "первоочередной ответственности Совбеза ООН за поддержание международного мира". Хартию приняли 54 государства, включая Россию и США, однако роль НАТО в Европе там никак не прописана.
https://ria.ru/20220117/donbass-1768220510.html
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безопасность, казахстан, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, одкб, евросоюз, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, арвидас анушаускас, россия
08:00 18.01.2022 (обновлено: 08:11 18.01.2022)
 

"Они ходят по краю". Что начинается в Донбассе

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью
Украинский солдат в окопе на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости, Андрей Коц. В Донбассе накаляется обстановка: в ДНР и ЛНР сообщают о регулярных обстрелах, ВСУ перебрасывают тяжелую технику, а западные СМИ обсуждают сценарии "российского вторжения". Судя по всему, Киев не отказывается от силового решения вопроса — при молчаливом согласии европейских и американских союзников. О том, что происходит в регионе, — в материале РИА Новости.

Снова стрельба

Новогодние праздники в Донбассе прошли относительно спокойно, режим прекращения огня худо-бедно соблюдался. Киеву было не до активных боевых действий: следили за операцией миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Ее успешность, похоже, произвела впечатление на украинские власти. Зеленский даже ослабил воинственную риторику и 11 января выразил готовность предметно договариваться о деэскалации.
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 14:53
Лавров назвал заявления о "вторжении" России на Донбасс дезинформацией
Но военные не спешат поддержать Верховного главнокомандующего: в тот же день обстрелы возобновились. Огонь открыли по населенному пункту Новоласпа Донецкой области.
Обошлось без жертв, но чуть позже два солдата ВСУ подорвались на собственном фугасе — Донбасс уже давно обвиняет Киев в минировании местности и подготовке диверсий. Для этого, считают в ЛНР, в январе под станицу Луганскую перебросили бойцов центра спецназначения "Запад".
© AP Photo / Olga IvashchenkoУкраинский спецназ
Украинский спецназ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Olga Ivashchenko
Украинский спецназ
В ДНР сообщили о появлении снайперских пар 131-го разведывательного батальона. Очевидно, Киев в условиях длительной позиционной войны решил покошмарить противника беспокоящим огнем и созданием очагов напряженности по всей линии фронта. Участились и артобстрелы: за прошлую неделю республики накрывало крупным калибром более 20 раз.
Кроме того, ВСУ стягивают к фронту тяжелую технику. Разведка Народной милиции ДНР обнаружила зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса" вблизи жилых кварталов Андреевки, реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град" в спальном районе Мангуша, а также три самоходных 152-миллиметровых гаубицы 2С3 "Акация" у Володарского. Причем это пытаются скрыть от наблюдателей ОБСЕ: европейские дроны-разведчики глушат средствами РЭБ и даже обстреливают с земли.

Инструкторы с Запада

Вероятно, украинские власти таким образом хотят обратить на себя внимание союзников на фоне переговоров России и Запада. Впрочем, о них и так особо не забывают. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас на неформальной встрече с коллегами по ЕС предложил создать на Украине военную миссию Евросоюза. Его поддержал глава евродипломатии Жозеп Боррель и уточнил, что Брюссель планирует отправить туда специалистов для подготовки "военных кадров высокого уровня".
Украинский военный у села Зайцево в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 10:09
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
"Чему Евросоюз будет обучать украинцев? — задается вопросом военный эксперт Юрий Котенок. — Косым натовским атакам? Но это уже семь лет делают американцы, британцы, канадцы на Яворовском и других полигонах. В Очакове, Николаеве строят новые военные объекты. Подобные заявления скорее еще раз свидетельствуют о том, что Запад рассматривает Украину в качестве плацдарма, точки противостояния России. Эта территория оккупирована не только США, но и их сателлитами, которые выполняют указания Вашингтона".
Планируют дальше усиливать ВСУ и американцы. СМИ со ссылкой на пятерых бывших сотрудников разведки и органов нацбезопасности писали, что ЦРУ курирует секретную программу интенсивной подготовки в США элитных украинских сил спецопераций. "Курсантов" в течение нескольких недель обучают обращаться с огнестрельным оружием, методам маскировки, различным видам тактики, а также разведке.

Красные линии

При этом США и ЕС не прекращают твердить о грядущей "агрессии Кремля". Американская газета The New York Times сообщила на днях о российском наступлении в феврале. Ранее западные СМИ называли конец декабря, середину и конец января. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, у Вашингтона якобы есть доказательства подготовки Москвой провокаций для оправдания "вторжения".
© AP Photo / Alexei AlexandrovЛиния разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
Кремль настаивает: подобных намерений нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN пояснил, что войска на границе с Украиной находятся для обеспечения собственной безопасности и исключительно в ответ на военную деятельность США и НАТО.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия никогда ни публично, ни в закрытом режиме не угрожала украинцам. "А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо. Мы прекрасно понимаем: все, что делает Запад в плане накачивания этой власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Для нас это абсолютно неприемлемо по понятным причинам", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
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Постпред при ОБСЕ заявил о сильном ухудшении ситуации в Донбассе
Россия не согласится и с появлением на своих границах инфраструктуры и баз НАТО в Азовском море. Ударные вооружения в соседней стране — еще одна красная линия. Лавров посоветовал западным партнерам перечитать Хартию европейской безопасности, принятую в Стамбуле в 1999-м.
"Все, что сейчас заявляет и делает Запад, — грубейшее нарушение обязательств, которые были взяты тогда", — подчеркнул он.
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью
Украинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинский солдат на линии разграничения с Донецкой областью
В том документе сформулирована концепция безопасности мирового сообщества в XXI веке. В основе два принципа: коллективности, при которой "безопасность каждого государства-участника неразрывно связана с безопасностью всех других", и "первоочередной ответственности Совбеза ООН за поддержание международного мира". Хартию приняли 54 государства, включая Россию и США, однако роль НАТО в Европе там никак не прописана.
 
БезопасностьКазахстанКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийОДКБЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРАрвидас АнушаускасРоссия
 
 
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