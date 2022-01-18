15:45 18.01.2022 (обновлено: 16:09 18.01.2022)
Представитель ЕС Мора обсудил с Рябковым архитектуру безопасности
Дипломат ЕС Мора рассказал, что обсудил с замглавы МИД Рябковым архитектуру безопасности
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Высокопоставленный представитель европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заместитель генсека и политический директор ЕВС Энрике Мора сообщил, что обсудил в Москве с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым архитектуру безопасности, переговоры по иранской ядерной сделке и Венесуэлу.
Very interesting meeting with Deputy FM Sergey Ryabkov on European security architecture, JCPOA and Venezuela talks. Important for EU to continue to address these and other foreign policy issues. pic.twitter.com/MG5U1Z3uph— Enrique Mora (@enriquemora_) January 18, 2022
Ранее во внешнеполитической службе ЕС РИА Новости сообщили, что Мора в Москве проводит переговоры "в рамках регулярных контактов".
Ранее Мора сообщил в Twitter, что находится в Москве, где планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества c российскими коллегами, в том числе "архитектуру безопасности" в Европе. Он напомнил, что главы МИД ЕС подтвердили принципы позиции Евросоюза на неформальной встрече во французском Бресте на прошлой неделе. В понедельник Боррель, выступая на заседании комитета по иностранным делам Европейского парламента, подтвердил, что ЕС ведет диалог с Россией по разным вопросам и считает необходимым продолжать его.
Он также согласился с тем, что европейскую структуру безопасности стоит пересматривать, но, по мнению Борреля, надо менять повестку переговоров и увеличивать число их участников. Глава дипломатии ЕС рассказал, что в настоящее время готовятся европейские предложения по архитектуре безопасности, "на тот случай, если они понадобятся".
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.