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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/chp-1768457692.html
На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП
На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП - РИА Новости, 18.01.2022
На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП
На всей территории Казахстана истек срок действия чрезвычайного положения, которое президент Касым-Жомарт Токаев ввел после начала массовых беспорядков в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:11
2022-01-18T22:07
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
мангистауская область
одкб
жанаозен
алма-атинская область
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Казахстана истек срок действия чрезвычайного положения, которое президент Касым-Жомарт Токаев ввел после начала массовых беспорядков в республике.Как заявил госсекретарь страны Ерлан Карин в эфире телеканала "Хабар 24", несмотря на это, в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня.Президент ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области в ночь на 5 января в связи с угрозой безопасности граждан. В этот же день он распространил действие режима на все регионы страны вплоть до 00:00 по местному времени 19 января.Позднее Токаев своими указами досрочно отменил ЧП в десяти областях из 17-ти.В период специального режима повсеместно действовал комендантский час с 23:00 до 07:00, в регионах усилили охрану общественного порядка и особо важных объектов. Власти ввели ограничения на свободу передвижения, силовики получили право проверять документы, досматривать людей и машины. В зоне действия ЧП запретили продажу оружия и боеприпасов, установили особый режим оборота лекарств, наркотических и психотропных веществ, алкоголя.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство.Президент ввел на территории страны режим ЧП и отправил правительство в отставку. Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли — 225, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан, алма-ата, мангистауская область, одкб, жанаозен, алма-атинская область, актау, касым-жомарт токаев
21:11 18.01.2022 (обновлено: 22:07 18.01.2022)
 
На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП

Режим чрезвычайного положения сняли на всей территории Казахстана

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на улице в Алма-Ате
Военнослужащие на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на улице в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Казахстана истек срок действия чрезвычайного положения, которое президент Касым-Жомарт Токаев ввел после начала массовых беспорядков в республике.
Как заявил госсекретарь страны Ерлан Карин в эфире телеканала "Хабар 24", несмотря на это, в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня.
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Президент ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области в ночь на 5 января в связи с угрозой безопасности граждан. В этот же день он распространил действие режима на все регионы страны вплоть до 00:00 по местному времени 19 января.
Позднее Токаев своими указами досрочно отменил ЧП в десяти областях из 17-ти.
В период специального режима повсеместно действовал комендантский час с 23:00 до 07:00, в регионах усилили охрану общественного порядка и особо важных объектов. Власти ввели ограничения на свободу передвижения, силовики получили право проверять документы, досматривать людей и машины. В зоне действия ЧП запретили продажу оружия и боеприпасов, установили особый режим оборота лекарств, наркотических и психотропных веществ, алкоголя.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство.
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Президент ввел на территории страны режим ЧП и отправил правительство в отставку. Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли — 225, в том числе 19 силовиков.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаМангистауская областьОДКБЖанаозенАлма-Атинская областьАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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