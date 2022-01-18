https://ria.ru/20220118/chp-1768457692.html

На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП

На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП - РИА Новости, 18.01.2022

На всей территории Казахстана прекратилось действие режима ЧП

На всей территории Казахстана истек срок действия чрезвычайного положения, которое президент Касым-Жомарт Токаев ввел после начала массовых беспорядков в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:11

2022-01-18T21:11

2022-01-18T22:07

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

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одкб

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АЛМА-АТА, 18 янв — РИА Новости. На всей территории Казахстана истек срок действия чрезвычайного положения, которое президент Касым-Жомарт Токаев ввел после начала массовых беспорядков в республике.Как заявил госсекретарь страны Ерлан Карин в эфире телеканала "Хабар 24", несмотря на это, в некоторых регионах продолжает действовать режим антитеррористической операции наивысшего уровня.Президент ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области в ночь на 5 января в связи с угрозой безопасности граждан. В этот же день он распространил действие режима на все регионы страны вплоть до 00:00 по местному времени 19 января.Позднее Токаев своими указами досрочно отменил ЧП в десяти областях из 17-ти.В период специального режима повсеместно действовал комендантский час с 23:00 до 07:00, в регионах усилили охрану общественного порядка и особо важных объектов. Власти ввели ограничения на свободу передвижения, силовики получили право проверять документы, досматривать людей и машины. В зоне действия ЧП запретили продажу оружия и боеприпасов, установили особый режим оборота лекарств, наркотических и психотропных веществ, алкоголя.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство.Президент ввел на территории страны режим ЧП и отправил правительство в отставку. Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел. По данным Генпрокуратуры Казахстана, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли — 225, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220118/alma-aty-1768409979.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768403271.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768365164.html

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алма-ата

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