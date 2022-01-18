https://ria.ru/20220118/chp-1768407662.html

В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января

В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января - РИА Новости, 18.01.2022

В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января

Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:40

2022-01-18T16:40

2022-01-18T16:51

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

казахстан

мангистауская область

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в полночь 19 января (21.00 мск вторника), но "красный" уровень террористической опасности сохраняется, сообщила пресс-служба комендатуры города.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия."Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники департамента полиции Алма-Аты, военнослужащие национальной гвардии и министерства обороны обеспечивают круглосуточное патрулирование города. Продолжают действовать блокпосты."Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечает комендатура.О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.

https://ria.ru/20220118/nazarbaev-1768364604.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768326800.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768355861.html

алма-ата

казахстан

мангистауская область

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в мире, алма-ата, казахстан, мангистауская область, касым-жомарт токаев