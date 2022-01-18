https://ria.ru/20220118/chp-1768407662.html
В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января
В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января - РИА Новости, 18.01.2022
В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:40
2022-01-18T16:40
2022-01-18T16:51
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
казахстан
мангистауская область
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате завершатся в полночь 19 января (21.00 мск вторника), но "красный" уровень террористической опасности сохраняется, сообщила пресс-служба комендатуры города.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия."Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники департамента полиции Алма-Аты, военнослужащие национальной гвардии и министерства обороны обеспечивают круглосуточное патрулирование города. Продолжают действовать блокпосты."Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечает комендатура.О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.
https://ria.ru/20220118/nazarbaev-1768364604.html
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в мире, алма-ата, казахстан, мангистауская область, касым-жомарт токаев
16:40 18.01.2022 (обновлено: 16:51 18.01.2022)
В Алма-Ате отменят режим ЧП в полночь 19 января
В Алма-Ате отменят режим ЧП и комендантский час в полночь 19 января
АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости.
Режим чрезвычайного положения и комендантский час, введенные на всей территории Казахстана
с 5 января из-за массовых беспорядков, в Алма-Ате
завершатся в полночь 19 января (21.00 мск вторника), но "красный" уровень террористической опасности сохраняется, сообщила пресс-служба комендатуры города.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
в ночь на 5 января в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан ввел чрезвычайное положение на срок до 00.00 19 января в Алма-Ате и Мангистауской области
. Позже в тот же день глава государства распространил действие ЧП на все остальные регионы страны. В десяти из 17 регионов Казахстана Токаев своими указами отменил ЧП до истечения срока его действия.
"Комендатура города Алматы сообщает, что 19 января 2022 года в 00.00 в Алматы завершаются режим ЧП и комендантский час. Вместе с тем напоминаем, что в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно пресс-релизу, в рамках антитеррористических мероприятий сотрудники департамента полиции Алма-Аты, военнослужащие национальной гвардии и министерства обороны обеспечивают круглосуточное патрулирование города. Продолжают действовать блокпосты.
"Напоминаем, что при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение. Запрещено проведение шествий и митингов", - отмечает комендатура.
О сроках завершения режима антитеррористической операции будет сообщено дополнительно.