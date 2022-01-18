https://ria.ru/20220118/blinken-1768348507.html

Госсекретарь США Блинкен посетит Киев

Госсекретарь США Блинкен посетит Киев - РИА Новости, 18.01.2022

Госсекретарь США Блинкен посетит Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит с официальным визитом Киев, повестка переговоров пока неизвестна, передает во вторник украинское издание ZN.ua РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:56

2022-01-18T12:56

2022-01-18T13:05

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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит с официальным визитом Киев, повестка переговоров пока неизвестна, передает во вторник украинское издание ZN.ua со ссылкой на свои источники."По данным источников ZN.ua, 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна", - говорится в сообщении.По данным издания, "вероятнее всего" в ходе визита будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае "вторжения РФ".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768252479.html

https://ria.ru/20211205/spor-1762221932.html

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в мире, киев, украина, сша, энтони блинкен