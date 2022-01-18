https://ria.ru/20220118/blagoustroystvo-1768442138.html

В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство

В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство - РИА Новости, 18.01.2022

В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство

В Ленинградской области в 2022 году преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории, на эти цели выделены 1,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:59

2022-01-18T18:59

2022-01-18T18:58

ленинградская область

ленинградская область

ивангород

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории, на эти цели выделены 1,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.В пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2021 году в регионе были благоустроены 77 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", реализованы четыре масштабных проекта-победителя всероссийского конкурса Минстроя.Крупные проекты, победившие во всероссийском конкурсе Минстроя, в этом году реализуются в Луге, Светогорске, Лодейном Поле, Тихвине и Коммунаре. Также подрядчикам предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах и Гатчине.

https://ria.ru/20211014/stroitelstvo-1754524060.html

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ленинградская область, ивангород, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)