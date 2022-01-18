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Ленинградская область
https://ria.ru/20220118/blagoustroystvo-1768442138.html
В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство
В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство - РИА Новости, 18.01.2022
В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство
В Ленинградской области в 2022 году преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории, на эти цели выделены 1,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:59
2022-01-18T18:58
ленинградская область
ленинградская область
ивангород
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории, на эти цели выделены 1,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.В пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2021 году в регионе были благоустроены 77 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", реализованы четыре масштабных проекта-победителя всероссийского конкурса Минстроя.Крупные проекты, победившие во всероссийском конкурсе Минстроя, в этом году реализуются в Луге, Светогорске, Лодейном Поле, Тихвине и Коммунаре. Также подрядчикам предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах и Гатчине.
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ленинградская область, ивангород, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
18:59 18.01.2022
 

В Ленобласти в 2022 году направят 1,6 миллиарда рублей на благоустройство

© РИА Новости / Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкЛедяная горка во дворе
Ледяная горка во дворе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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Ледяная горка во дворе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Ленинградской области в 2022 году преобразятся 33 дворовых и 90 общественных территории, на эти цели выделены 1,6 миллиарда рублей, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.
"В этом году более 1,6 миллиарда рублей будет выделено на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", масштабные проекты, победившие во всероссийском конкурсе Минстроя, и небольшие дворовые пространства", ― заявил Барановский, отметив, что все муниципальные контракты по благоустройству планируется заключить до середины весны.
В пресс-службе областной администрации напомнили, что в 2021 году в регионе были благоустроены 77 общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", реализованы четыре масштабных проекта-победителя всероссийского конкурса Минстроя.
"Правительство Ленинградской области продолжает развивать качество городской среды. Уже этой весной запустится благоустройство 77 общественных пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Еще пять территорий преобразят по региональной программе", — уточнили областной администрации.
Крупные проекты, победившие во всероссийском конкурсе Минстроя, в этом году реализуются в Луге, Светогорске, Лодейном Поле, Тихвине и Коммунаре. Также подрядчикам предстоит завершить благоустройство в Ивангороде, Киришах и Гатчине.
Стройка - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 11:54Ленинградская область
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Ленинградская областьЛенинградская областьИвангородМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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