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Генсек НАТО пообещал скоро направить письменный ответ на предложения России

Генсек НАТО пообещал скоро направить письменный ответ на предложения России - РИА Новости, 18.01.2022

Генсек НАТО пообещал скоро направить письменный ответ на предложения России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс скоро направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:43

2022-01-18T18:43

2022-01-18T18:51

в мире

нато

россия

йенс столтенберг

москва

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс скоро направит России собственные письменные предложения в ответ на предложения Москвы по безопасности."Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом. Эти письменные предложения отразят нашу серьезную готовность вести переговоры по сути: контролю над вооружениями, большей прозрачности в военной активности, ракетам, многим другим вопросам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда альянс намерен дать ответ России.

россия

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в мире, нато, россия, йенс столтенберг, москва