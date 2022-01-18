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Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло
Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло - РИА Новости, 18.01.2022
Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло
Речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, но на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:38
2022-01-18T13:38
китай
пекин
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, но на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области", - добавил Песков.
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китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, цены на нефть, россия
13:38 18.01.2022
 
Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло

Песков: о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности речи не шло

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, но на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"До сих пор о каких-то скоординированных действиях речи не шло", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли на переговорах обсудить диалог Россия-НАТО о гарантиях безопасности и возможны ли какие-то скоординированные действия двух стран.
"Вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области", - добавил Песков.
Прохожие в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 08:00
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КитайПекинВладимир ПутинДмитрий ПесковСи ЦзиньпинЦены на нефтьРоссия
 
 
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