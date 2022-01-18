https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768359652.html

Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло

Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло - РИА Новости, 18.01.2022

Песков: о совместных действиях России и Китая по безопасности речи не шло

Речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, но на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:38

2022-01-18T13:38

2022-01-18T13:38

китай

пекин

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

цены на нефть

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Речи о скоординированных действиях России и Китая по гарантиям безопасности до сих пор не шло, но на предстоящей встрече лидеров двух стран президент РФ Владимир Путин проинформирует китайского коллегу о ходе переговоров по этому вопросу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Президент РФ посетит открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, а также проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Вместе с тем, Россия и Китай в силу партнерских отношений, особенного, привилегированного партнерства, находятся в постоянном обмене информацией и мнениями по наиболее актуальным вопросам, в том числе и по этому. Поэтому, конечно, президент Путин наверняка проинформирует председателя Си о том, что происходит в этой области", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220116/kitay-1767999890.html

китай

пекин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин, цены на нефть, россия