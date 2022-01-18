https://ria.ru/20220118/besporyadki-1768400948.html

В Казахстане число жертв массовых беспорядков выросло до 227 человек

В Казахстане число жертв массовых беспорядков выросло до 227 человек - РИА Новости, 18.01.2022

В Казахстане число жертв массовых беспорядков выросло до 227 человек

Еще двое пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане скончались в больницах, общее число умерших в медицинских организациях достигло 177, сообщила... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:11

2022-01-18T16:11

2022-01-18T16:16

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767493289_0:219:3238:2040_1920x0_80_0_0_654567b20a74302b03414c45f85e822c.jpg

НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Еще двое пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане скончались в больницах, общее число умерших в медицинских организациях достигло 177, сообщила министр здравоохранения республики Ажар Гиният.В субботу минздрав пояснял, что из 225 погибших в стране при беспорядках 175 умерли в медицинских учреждениях. Всего же за медицинской помощью обратились 2678 человек.По ее информации, число обратившихся за медпомощью возросло до 2739. "Стационарное лечение в настоящее время получают 200 человек… Сейчас в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 14 пациентов… У нас есть данные, что одна беременная участница митинга во время митинга пострадала, поступила в Талгарскую ЦРБ (центральную районную больницу – ред.), состояние стабильное, врачи ее спасли", - отметила министр.Гиният пояснила, "есть данные, что двое детей погибли в Алматы - пяти и 12 лет".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.

https://ria.ru/20220117/uscherb-1768145202.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан