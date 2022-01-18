https://ria.ru/20220118/bank-1768415149.html

Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей

Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей - РИА Новости, 18.01.2022

Сумма кредитных соглашений ВТБ по программе ФОТ 3.0 достигла 20 млрд рублей

Банк ВТБ (ПАО) заключил 3,5 тысячи кредитных соглашений на сумму 20 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме льготного кредитования ФОТ 3.0, призванной... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:13

2022-01-18T17:13

2022-01-18T17:13

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Банк ВТБ (ПАО) заключил 3,5 тысячи кредитных соглашений на сумму 20 миллиардов рублей по возобновленной госпрограмме льготного кредитования ФОТ 3.0, призванной помочь преодолеть последствия пандемии компаниям из требующих поддержки отраслей, сообщает банк.Заявки на льготные кредиты принимались с 25 октября по 30 декабря 2021 года, средняя сумма кредита составляет 5,5 миллионов рублей.Как отметили в банке, наибольшее число кредитных соглашений по госпрограмме заключено в Москве и Московской области, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Иркутской области. Основными заемщиками стали представители ресторанного, гостиничного бизнеса и туриндустрии, а также кинотеатры, организации дополнительного образования и предприятия других отраслей, требующих поддержки."Мы активно работали по программе ФОТ 3.0 с клиентами во всех регионах страны, чтобы оперативно обеспечить их участие в программе и поддержать максимальное число заемщиков. Итоговые результаты и 3,5 тысячи кредитных соглашений демонстрируют, что мера поддержки была высоко востребована у предпринимателей. Рассчитываем, что полученные средства поддержат бизнес − это важно и в текущих условиях развития пандемии", − приводится в сообщении комментарий заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.Подать заявку на льготный кредит могли юридические лица и ИП из определенного правительством РФ перечня требующих поддержки отраслей, ранее получившие финансирование по госпрограмме 696 (ФОТ 2.0) или включенные в реестр субъектов МСП после 1 июля 2020 года. Кредитные средства предназначены на расходы, связанные с любой предпринимательской деятельностью, включая выплату зарплаты работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

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