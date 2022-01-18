https://ria.ru/20220118/asad-1768390886.html

Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки

Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки - РИА Новости, 18.01.2022

Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент Сирии Башар Асад "не устоял бы" без поддержки России, по его словам, Анкара надеется на мир и... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:35

2022-01-18T15:35

2022-01-18T15:36

в мире

анкара

иран

реджеп тайип эрдоган

башар асад

воздушно-космические силы россии

россия

война в сирии

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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент Сирии Башар Асад "не устоял бы" без поддержки России, по его словам, Анкара надеется на мир и спокойствие в регионе."У Америки есть базы на значительной части территории Сирии. У России тоже есть базы. С другой стороны, террористические организации получали и получают серьезную поддержку со стороны США. Мы говорили об этом на наших встречах с Байденом, с Трампом, Обамой. Я всегда говорил им всем: "Вы поддерживаете террористические организации". Они говорят: "Мы ушли, мы уходим. Мы не поддерживаем здесь террористические организации". Конечно же, они не говорят правду. Россия так же оттуда (из Сирии - ред.) не уходит. Асад не устоял бы без поддержки России. Асад в настоящее время получает поддержку от России. Он сейчас на ногах благодаря поддержке России. Очевидно, что есть и поддержка Ирана. Ситуация такова. Мы надеемся, что мир и спокойствие воцарятся в регионе как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Албанию.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

https://ria.ru/20220103/siriya-1766459784.html

анкара

иран

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в мире, анкара, иран, реджеп тайип эрдоган, башар асад, воздушно-космические силы россии, россия