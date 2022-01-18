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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220118/asad-1768390886.html
Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки
Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки - РИА Новости, 18.01.2022
Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент Сирии Башар Асад "не устоял бы" без поддержки России, по его словам, Анкара надеется на мир и... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:35
2022-01-18T15:36
в мире
анкара
иран
реджеп тайип эрдоган
башар асад
воздушно-космические силы россии
россия
война в сирии
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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент Сирии Башар Асад "не устоял бы" без поддержки России, по его словам, Анкара надеется на мир и спокойствие в регионе."У Америки есть базы на значительной части территории Сирии. У России тоже есть базы. С другой стороны, террористические организации получали и получают серьезную поддержку со стороны США. Мы говорили об этом на наших встречах с Байденом, с Трампом, Обамой. Я всегда говорил им всем: "Вы поддерживаете террористические организации". Они говорят: "Мы ушли, мы уходим. Мы не поддерживаем здесь террористические организации". Конечно же, они не говорят правду. Россия так же оттуда (из Сирии - ред.) не уходит. Асад не устоял бы без поддержки России. Асад в настоящее время получает поддержку от России. Он сейчас на ногах благодаря поддержке России. Очевидно, что есть и поддержка Ирана. Ситуация такова. Мы надеемся, что мир и спокойствие воцарятся в регионе как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Албанию.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
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в мире, анкара, иран, реджеп тайип эрдоган, башар асад, воздушно-космические силы россии, россия
15:35 18.01.2022 (обновлено: 15:36 18.01.2022)
 
Эрдоган заявил, что Асад "не устоял бы" без российской поддержки

Президент Турции Эрдоган: Асад "не устоял бы" без российской поддержки

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
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АНКАРА, 18 янв – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент Сирии Башар Асад "не устоял бы" без поддержки России, по его словам, Анкара надеется на мир и спокойствие в регионе.
Америки есть базы на значительной части территории Сирии. У России тоже есть базы. С другой стороны, террористические организации получали и получают серьезную поддержку со стороны США. Мы говорили об этом на наших встречах с Байденом, с Трампом, Обамой. Я всегда говорил им всем: "Вы поддерживаете террористические организации". Они говорят: "Мы ушли, мы уходим. Мы не поддерживаем здесь террористические организации". Конечно же, они не говорят правду. Россия так же оттуда (из Сирии - ред.) не уходит. Асад не устоял бы без поддержки России. Асад в настоящее время получает поддержку от России. Он сейчас на ногах благодаря поддержке России. Очевидно, что есть и поддержка Ирана. Ситуация такова. Мы надеемся, что мир и спокойствие воцарятся в регионе как можно скорее", - сказал Эрдоган журналистам в ходе визита в Албанию.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Российские ВКС находятся в Сирии с 2015 года. За это время благодаря помощи российских летчиков правительственная армия Сирии практически полностью освободила территорию страны от боевиков из исламистских группировок. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Боевики ИГ* - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 09:28Война в Сирии
В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ
 
Война в СирииВ миреАнкараИранРеджеп Тайип ЭрдоганБашар АсадВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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