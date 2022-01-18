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Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе
Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 18.01.2022
Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе
Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:58
2022-01-18T18:58
происшествия
калужская область
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта", - рассказал собеседник агентства.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220118/konflikt-1768433126.html
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происшествия, калужская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:58 18.01.2022
 
Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

Коптевский суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.
На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.
Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18:17
Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе
 
ПроисшествияКалужская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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