https://ria.ru/20220118/arest-1768441694.html

Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 18.01.2022

Суд арестовал мужчину, спровоцировавшего конфликт в московском автобусе

Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:58

2022-01-18T18:58

2022-01-18T18:58

происшествия

калужская область

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Коптевский суд Москвы во вторник арестовал уроженца Дагестана, который устроил конфликт с пассажирами автобуса в столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Болатукаеву Шугаибу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 16 марта", - рассказал собеседник агентства.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором мужчина, назвавший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами автобуса в столице и отпускает в их адрес оскорбительные комментарии.На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, заявивший, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения. Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области.Впоследствии задержанный заявил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Мужчине грозит от трех до шести лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220118/konflikt-1768433126.html

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происшествия, калужская область, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия