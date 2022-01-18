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Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19
Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:14
2022-01-18T11:14
2022-01-18T11:14
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон."В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", - сказал он на заседании президиума РАН.Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.
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общество, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19
В Институте молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела к COVID-19