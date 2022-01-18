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Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19

Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Российские ученые создали искусственные антитела для профилактики COVID-19

Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:14

2022-01-18T11:14

2022-01-18T11:14

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Ученые Института молекулярной и клеточной биологии создали искусственные антитела, которые можно вводить вместо прививок для профилактики коронавируса, сообщил во вторник председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон."В Институте молекулярной и клеточной биологии сделали искусственные антитела, которые позволяют вместо прививок вводить эти антитела уже готовые", - сказал он на заседании президиума РАН.Как уточняется в презентации, которую показал Пармон, полученные антитела эффективны против различных мутантных вариантов коронавируса.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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