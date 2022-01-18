https://ria.ru/20220118/antisemitizm-1768362153.html

В Германии заявили о росте антисемитизма

В Германии заявили о росте антисемитизма - РИА Новости, 18.01.2022

В Германии заявили о росте антисемитизма

В Германии отмечают рост антисемитизма, опасность сползания в преступления на почве ненависти не может быть исключена и сегодня, поэтому нужно сохранять... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:48

2022-01-18T13:48

2022-01-18T13:48

религия

грузия

франция

российский еврейский конгресс

обсе

юрий каннер

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Германии отмечают рост антисемитизма, опасность сползания в преступления на почве ненависти не может быть исключена и сегодня, поэтому нужно сохранять бдительность, заявила постоянный заместитель посла Германии в РФ Беате Гжески."Эта память (о Холокосте) остается важной для всех нас, ведь она наглядно демонстрирует, какими уродливыми могут быть проявления человеческих деяний... Память об этих преступлениях может способствовать тому, чтобы в обществе наших стран крепли силы сопротивления человеконенавистничеству, ведь опасность сползания в подобные преступления на почве ненависти, к сожалению, и сегодня не может быть исключена. Растущий кое-где антисемитизм является доказательством тому, что мы должны сохранять бдительность", - сказала она в ходе пресс-конференции, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста.При этом заместитель посла отметила, что в Германии память о Холокосте является очень важной, власти страны предпринимают усилия по борьбе с антисемитизмом и сохранению памяти о Холокосте. "Германия и Израиль в рамках ОБСЕ принимают усилия по борьбе с проявлениями антисемитизма... Также это происходит в рамках международного сотрудничества... с Францией, с Израилем", - подчеркнула дипломат.Ранее президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что уровень антисемитизма в России один из самых низких на постсоветском пространстве, ниже, чем в Грузии, но выше, чем в Эстонии.Ежегодная, восьмая по счету "Неделя памяти", приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, проходит в России с 17 января по 4 февраля. "Неделю памяти" организует Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра "Холокост".

https://ria.ru/20220116/antisemitizm-1768060553.html

https://ria.ru/20211224/antisemitizm-1765316526.html

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грузия, франция, российский еврейский конгресс, обсе, юрий каннер, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), россия