01:04 17.01.2022 (обновлено: 09:12 17.01.2022)
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
ГНЦ "Вектор" заявил, что "омикрон" становится неактивным на керамике менее чем за 24 часа
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".
Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы понять, как долго частица остается заразной на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов)
"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа", — сообщили в "Векторе".
Во внешней среде потенциал патогена с течением времени снижается, отметили ученые.
В целом динамика снижения инфекционности "омикрона" не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.
"Омикрон"
Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.