https://ria.ru/20220117/zhivuchest-1768136583.html

"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях

"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях - РИА Новости, 17.01.2022

"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях

Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике,... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T01:04

2022-01-17T01:04

2022-01-17T09:12

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы понять, как долго частица остается заразной на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов)Во внешней среде потенциал патогена с течением времени снижается, отметили ученые.В целом динамика снижения инфекционности "омикрона" не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре."Омикрон"Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.

https://ria.ru/20220115/omikron-1768034449.html

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса