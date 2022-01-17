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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220117/zhivuchest-1768136583.html
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях - РИА Новости, 17.01.2022
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T01:04
2022-01-17T09:12
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы понять, как долго частица остается заразной на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов)Во внешней среде потенциал патогена с течением времени снижается, отметили ученые.В целом динамика снижения инфекционности "омикрона" не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре."Омикрон"Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
https://ria.ru/20220115/omikron-1768034449.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
01:04 17.01.2022 (обновлено: 09:12 17.01.2022)
 
"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях

ГНЦ "Вектор" заявил, что "омикрон" становится неактивным на керамике менее чем за 24 часа

© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фото вирусных частиц COVID-19 штамма "омикрон"
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Способность омикрон—штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, быстрее всего он становится неактивен на керамике, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".
Российские ученые провели серию экспериментов, чтобы понять, как долго частица остается заразной на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях: относительной влажности воздуха (30—40%) и температуры (26—28 градусов)

"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике – жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа", — сообщили в "Векторе".

Во внешней среде потенциал патогена с течением времени снижается, отметили ученые.
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15 января, 23:06Распространение коронавируса
В ВОЗ считают, что "омикрон" может быть менее серьезным, чем другие штаммы
В целом динамика снижения инфекционности "омикрона" не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования, подчеркнули в центре.

"Омикрон"

Штамм B.1.1.529, также известный как омикрон-штамм, обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. "Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию.
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