https://ria.ru/20220117/zarplaty-1768245794.html

Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих

Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих - РИА Новости, 17.01.2022

Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих

Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T17:04

2022-01-17T17:04

2022-01-17T17:04

общество

андрей турчак

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание может пройти в первом квартале текущего года с Минфином, Минтруда, администрацией президента, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим. А также усовершенствовать подходы к формированию кадрового резерва. На местном уровне существует дефицит специалистов - на городское поселение приходится в среднем восемь муниципальных служащих, а на сельское их всего три",- сказал Турчак на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде.При этом Турчак отметил, что главное не количественный, а качественный состав кадров, особенно в условиях цифровой трансформации, внедрения в органах власти IT-технологий.Так, для решения проблемы "кадрового голода" в муниципалитетах необходим конкурентоспособный уровень их зарплаты, считает секретарь генсовета партии "Единая Россия". Уточняется, что Турчак предложил Минфину, Минтруда, администрации президента уже в первом квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме."Ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами. Но, если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта", — подчеркнул Турчак.

https://ria.ru/20220117/subsidii-1768245202.html

https://ria.ru/20200302/1567095826.html

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общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф