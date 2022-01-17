https://ria.ru/20220117/zarplaty-1768245794.html
Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих
Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих - РИА Новости, 17.01.2022
Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих
Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:04
2022-01-17T17:04
2022-01-17T17:04
общество
андрей турчак
единая россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание может пройти в первом квартале текущего года с Минфином, Минтруда, администрацией президента, сказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак."Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим. А также усовершенствовать подходы к формированию кадрового резерва. На местном уровне существует дефицит специалистов - на городское поселение приходится в среднем восемь муниципальных служащих, а на сельское их всего три",- сказал Турчак на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде.При этом Турчак отметил, что главное не количественный, а качественный состав кадров, особенно в условиях цифровой трансформации, внедрения в органах власти IT-технологий.Так, для решения проблемы "кадрового голода" в муниципалитетах необходим конкурентоспособный уровень их зарплаты, считает секретарь генсовета партии "Единая Россия". Уточняется, что Турчак предложил Минфину, Минтруда, администрации президента уже в первом квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме."Ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами. Но, если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта", — подчеркнул Турчак.
https://ria.ru/20220117/subsidii-1768245202.html
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общество, андрей турчак, единая россия, совет федерации рф
Турчак призвал поднять зарплаты муниципальных служащих
Сенатор Турчак призвал обеспечить конкурентоспособные зарплаты муниципальным служащим
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим, что поможет в борьбе с "кадровым голодом" в регионах, тематическое совещание может пройти в первом квартале текущего года с Минфином, Минтруда, администрацией президента, сказал первый вице-спикер Совета Федерации
, секретарь Генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
.
"Необходимо обеспечить конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим. А также усовершенствовать подходы к формированию кадрового резерва. На местном уровне существует дефицит специалистов - на городское поселение приходится в среднем восемь муниципальных служащих, а на сельское их всего три",- сказал Турчак на заседании Совета по местному самоуправлению при Совфеде.
При этом Турчак отметил, что главное не количественный, а качественный состав кадров, особенно в условиях цифровой трансформации, внедрения в органах власти IT-технологий.
"Наряду с обучением, надо обеспечить приток на муниципальный уровень молодежи. Доля молодых людей в возрасте до 35 лет составляет сегодня лишь 30%. Безусловно, это связано с невысоким престижем муниципальной службы, относительно невысокой заработной платой", - отметил Турчак.
Так, для решения проблемы "кадрового голода" в муниципалитетах необходим конкурентоспособный уровень их зарплаты, считает секретарь генсовета партии "Единая Россия". Уточняется, что Турчак предложил Минфину, Минтруда, администрации президента уже в первом квартале 2022 года провести межведомственное совещание по этой теме.
"Ситуацию в этой части нужно менять. Можно сколь угодно много проводить различных конкурсов, отмечать дипломами, грамотами. Но, если мы не будем платить достойную зарплату на местах, никакие новые законы о местном самоуправлении никогда не заработают и не дадут своего эффекта", — подчеркнул Турчак.