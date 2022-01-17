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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220117/zaderzhannye-1768141992.html
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций - РИА Новости, 17.01.2022
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций
Сотрудники правоохранительных органов Казахстана с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,6 тысячи человек за участие в незаконных акциях,... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T05:35
2022-01-17T05:35
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,6 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях, сообщил информационный центр комендатуры города.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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в мире, казахстан
05:35 17.01.2022
 
В Алма-Ате назвали число задержанных участников незаконных акций

В Алма-Ате задержали более 2,6 тысячи мародеров и участников незаконных акций

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на улице в Алма-Ате
Военнослужащие на улице в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Военнослужащие на улице в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 17 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана с начала массовых беспорядков задержали в Алма-Ате более 2,6 тысячи человек за участие в незаконных акциях, мародерствах и других преступлениях, сообщил информационный центр комендатуры города.
"Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов", - говорится в сообщении комендатуры.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
Личный состав миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
05:32Беспорядки в Казахстане
Самолет с миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на аэродром "Чкаловский"
 
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