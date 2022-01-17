https://ria.ru/20220117/viber-1768266217.html

Viber сообщил об открытии представительства в России

Viber сообщил об открытии представительства в России - РИА Новости, 17.01.2022

Viber сообщил об открытии представительства в России

Мессенджер Viber открыл представительство в России, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T18:53

2022-01-17T18:53

2022-01-17T18:53

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мессенджер Viber открыл представительство в России, сообщила пресс-служба компании.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов, иностранные компании должны, в том числе, создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юрлицо."Мессенджер Viber открыл представительство в России", - сообщили в пресс-службе.На сайте Роскомнадзора пока указано лишь то, что мессенджер зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте ведомства - в графе статуса исполнения требования: "Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо" написано, что оно не исполнено.Закон о "приземлении" IT-гигантовЗакон касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Согласно закону, попадающие под него компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с госорганами России, а также разместить на своем информационном ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые должны открыть представительства в РФ, в него включены 13 компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Согласно перечню, открыть представительства в РФ должны будут Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

https://ria.ru/20220114/apple-1767930578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., telegram (приложение), viber, facebook, россия