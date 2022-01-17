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Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину
Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину - РИА Новости, 17.01.2022
Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину
Госпогранслужба Украины назвала спекуляциями заявление экс-президента страны Петра Порошенко о попытке помешать ему въехать в страну, пограничники соблюдали... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T11:56
2022-01-17T15:11
в мире
украина
петр порошенко
киев
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины назвала спекуляциями заявление экс-президента страны Петра Порошенко о попытке помешать ему въехать в страну, пограничники соблюдали нормы законодательства.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Однако чуть позже паспорт ему вернули и политик смог пройти госграницу."Петр Порошенко пересек границу согласно нормам действующего законодательства. Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, согласно которым якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.В госбюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы. Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
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в мире, украина, петр порошенко, киев
11:56 17.01.2022 (обновлено: 15:11 17.01.2022)
 
Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину

Госпогранслужба Украины назвала заявления о попытке помешать въезду Порошенко спекуляциями

© REUTERS / Gleb GaranichПетр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорте в Киеве
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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины назвала спекуляциями заявление экс-президента страны Петра Порошенко о попытке помешать ему въехать в страну, пограничники соблюдали нормы законодательства.
Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Однако чуть позже паспорт ему вернули и политик смог пройти госграницу.
"Петр Порошенко пересек границу согласно нормам действующего законодательства. Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, согласно которым якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.
Порошенко вылетает в Киев, где состоится суд по делу о госизмене - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 10:10
Порошенко ответил на вопросы российского журналиста перед вылетом в Киев
Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.
В госбюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы. Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.
"Они имеют сомнения, что я Порошенко": как экс-президента встретили в Киеве
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорте Жуляны
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gleb Garanich

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

Петр Порошенко в самолете перед вылетом в Киев из Варшавы
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

Петр Порошенко прибыл в Киев
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

Петр Порошенко на пункте паспортного контроля в аэропорту Киев
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

Сторонники Петра Порошенко в аэропорту Киев
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в киевском аэропорту Жуляны
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

Сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко с плакатами встречают бывшего главу государства возле здания терминала аэропорта Киев
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

Петр Порошенко в суде в Киеве
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 9

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 9

"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 9

Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.

© REUTERS / Gleb Garanich
5 из 9

Бывшего президента встречали в аэропорту несколько тысяч человек.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 9

Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 9

На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 9

Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
 
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