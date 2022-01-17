https://ria.ru/20220117/vezd-1768179373.html

Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину

Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину - РИА Новости, 17.01.2022

Власти опровергли заявления о попытке помешать въезду Порошенко на Украину

Госпогранслужба Украины назвала спекуляциями заявление экс-президента страны Петра Порошенко о попытке помешать ему въехать в страну, пограничники соблюдали... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:56

2022-01-17T11:56

2022-01-17T15:11

в мире

украина

петр порошенко

киев

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Госпогранслужба Украины назвала спекуляциями заявление экс-президента страны Петра Порошенко о попытке помешать ему въехать в страну, пограничники соблюдали нормы законодательства.Порошенко в понедельник прибыл на Украину из Варшавы. При прохождении контроля в аэропорту "Киев", по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Однако чуть позже паспорт ему вернули и политик смог пройти госграницу."Петр Порошенко пересек границу согласно нормам действующего законодательства. Во избежание информационных спекуляций сообщаем: во время пересечения границы Петром Порошенко украинские пограничники четко соблюдали нормы законодательства. Пограничники фиксировали манипуляции, согласно которым якобы господина Порошенко пытаются не пропустить на Украину", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.В понедельник Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Несколько тысяч сторонников экс-главы украинского государства встречали его в аэропорту.Адвокаты Порошенко опасались, что Порошенко могут задержать по прилету для принудительной доставки в суд по избранию ему меры пресечения. При этом защита уверяет, что оснований для задержания Порошенко нет, так как по прилете он добровольно готов явиться на соответствующее заседание суда.В госбюро расследований Украины позже подтвердили, что их сотрудники в аэропорту "Киев" пытались вручить Порошенко повестку о вызове в суд для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, однако он отказался взять документы. Сам Порошенко в интервью перед прилетом заявил, что уже планирует свое время после суда и не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку народа Украины.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768158320.html

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в мире, украина, петр порошенко, киев