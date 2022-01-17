https://ria.ru/20220117/vaktsina-1768158743.html

Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны

Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны - РИА Новости, 17.01.2022

Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны

Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:11

2022-01-17T10:11

2022-01-17T10:41

распространение коронавируса

общество

мгу имени м. в. ломоносова

р-фарм

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщает пресс-служба вуза."МГУ имени М.В. Ломоносова и группа компаний "Р-Фарм" объявляют о том, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учеными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", - говорится в сообщении.Разработка вакцины от коронавирусной инфекции начата на биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова летом 2020 года. В настоящее время продолжается исследование вирус-нейтрализующей активности к SARS-CoV-2 совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи. Финансирование работ осуществляется группой компаний "Р-Фарм", говорится в сообщении."При разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 используется уникальная запатентованная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учеными Московского университета. Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека – один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний", - сообщает пресс-служба.Она отмечает, что МГУ является признанным лидером среди российских вузов и международных образовательных организаций во всех мировых рейтингах и постоянно занимается новыми разработками."Мы очень благодарны компании "Р-Фарм" и руководству МГУ за финансовую и организационную поддержку нашего проекта. Наши исследования находятся уже на той стадии разработки, когда ее (разработку) можно смело рассматривать в качестве участника научно-технологической долины "Воробьевы горы", – подчеркнула заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор Ольга Карпова.В настоящее время "Р-Фарм" на заводах группы компаний в Москве ("Спутник Технополис"), Ярославле (ЯЗГЛФ), Ростове ("Фармославль") уже организовано производство российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" для нужд российской системы здравоохранения, говорится в сообщении."Мы рассчитываем, что вакцина ученых Московского университета пополнит ряды наиболее эффективных разработок для борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае успешного завершения всего комплекса необходимых исследований вакцина будет выпускаться на производственной площадке "Р-Фарм", – отметил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.

https://ria.ru/20200602/1572336177.html

https://ria.ru/20220116/vaktsina-1768077396.html

россия

ростов

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, мгу имени м. в. ломоносова, р-фарм, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ростов, москва