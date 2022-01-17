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https://ria.ru/20220117/vaktsina-1768158743.html
Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны
Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны - РИА Новости, 17.01.2022
Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны
Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщает пресс-служба вуза. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T10:11
2022-01-17T10:41
распространение коронавируса
общество
мгу имени м. в. ломоносова
р-фарм
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщает пресс-служба вуза."МГУ имени М.В. Ломоносова и группа компаний "Р-Фарм" объявляют о том, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учеными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", - говорится в сообщении.Разработка вакцины от коронавирусной инфекции начата на биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова летом 2020 года. В настоящее время продолжается исследование вирус-нейтрализующей активности к SARS-CoV-2 совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи. Финансирование работ осуществляется группой компаний "Р-Фарм", говорится в сообщении."При разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 используется уникальная запатентованная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учеными Московского университета. Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека – один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний", - сообщает пресс-служба.Она отмечает, что МГУ является признанным лидером среди российских вузов и международных образовательных организаций во всех мировых рейтингах и постоянно занимается новыми разработками."Мы очень благодарны компании "Р-Фарм" и руководству МГУ за финансовую и организационную поддержку нашего проекта. Наши исследования находятся уже на той стадии разработки, когда ее (разработку) можно смело рассматривать в качестве участника научно-технологической долины "Воробьевы горы", – подчеркнула заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор Ольга Карпова.В настоящее время "Р-Фарм" на заводах группы компаний в Москве ("Спутник Технополис"), Ярославле (ЯЗГЛФ), Ростове ("Фармославль") уже организовано производство российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" для нужд российской системы здравоохранения, говорится в сообщении."Мы рассчитываем, что вакцина ученых Московского университета пополнит ряды наиболее эффективных разработок для борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае успешного завершения всего комплекса необходимых исследований вакцина будет выпускаться на производственной площадке "Р-Фарм", – отметил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.
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общество, мгу имени м. в. ломоносова, р-фарм, российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, ростов, москва
10:11 17.01.2022 (обновлено: 10:41 17.01.2022)
 
Исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в институте Минобороны

Доклинические исследования вакцины МГУ от COVID-19 пройдут в научном институте Минобороны

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Доклинические исследования вакцины МГУ от коронавируса пройдут в научно-исследовательском институте Минобороны РФ, сообщает пресс-служба вуза.
"МГУ имени М.В. Ломоносова и группа компаний "Р-Фарм" объявляют о том, что доклинические исследования по оценке эффективности на модели инфекции SARS-CoV-2 поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разрабатываемой учеными из МГУ и при участии РАН, пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ (48 ЦНИИ МО РФ)", - говорится в сообщении.
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Разработка вакцины от коронавирусной инфекции начата на биологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова летом 2020 года. В настоящее время продолжается исследование вирус-нейтрализующей активности к SARS-CoV-2 совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи. Финансирование работ осуществляется группой компаний "Р-Фарм", говорится в сообщении.
"При разработке вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 используется уникальная запатентованная платформенная технология на основе вирусов растений, созданная учеными Московского университета. Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека – один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний", - сообщает пресс-служба.
Она отмечает, что МГУ является признанным лидером среди российских вузов и международных образовательных организаций во всех мировых рейтингах и постоянно занимается новыми разработками.
"Мы очень благодарны компании "Р-Фарм" и руководству МГУ за финансовую и организационную поддержку нашего проекта. Наши исследования находятся уже на той стадии разработки, когда ее (разработку) можно смело рассматривать в качестве участника научно-технологической долины "Воробьевы горы", – подчеркнула заведующая кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор Ольга Карпова.
В настоящее время "Р-Фарм" на заводах группы компаний в Москве ("Спутник Технополис"), Ярославле (ЯЗГЛФ), Ростове ("Фармославль") уже организовано производство российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" для нужд российской системы здравоохранения, говорится в сообщении.
"Мы рассчитываем, что вакцина ученых Московского университета пополнит ряды наиболее эффективных разработок для борьбы с коронавирусной инфекцией. В случае успешного завершения всего комплекса необходимых исследований вакцина будет выпускаться на производственной площадке "Р-Фарм", – отметил генеральный директор "Р-Фарм" Василий Игнатьев.
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