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В Алма-Ате скорректировали сумму ущерба от беспорядков

В Алма-Ате скорректировали сумму ущерба от беспорядков - РИА Новости, 17.01.2022

В Алма-Ате скорректировали сумму ущерба от беспорядков

Предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в Алма-Ате достигла почти 260 миллионов долларов, в том числе по субъектам бизнеса – порядка 155... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T07:29

2022-01-17T07:29

2022-01-17T07:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 17 янв - РИА Новости. Предварительная сумма ущерба от беспорядков и терактов в Алма-Ате достигла почти 260 миллионов долларов, в том числе по субъектам бизнеса – порядка 155 миллионов долларов, сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров."Предварительные данные на сегодня, общая сумма ущерба составила порядка 112,6 миллиарда тенге, из них по субъектам бизнеса 67 миллиардов тенге", - сказал он на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения Алма-Аты.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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