Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768219803.html
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия - РИА Новости, 17.01.2022
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву, договорились продолжить диалог. РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T14:48
2022-01-17T15:31
в мире
киев
мид германии
мид украины
оон
москва
андрей мельник
дмитрий кулеба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву, договорились продолжить диалог."Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия на Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в "нормандском формате"… дали свой результат", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД ФРГ в Киеве в понедельник.Он добавил, что диалог по этому вопросу продолжится. "Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты, подчеркиваю, исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - отметил Кулеба.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, комментируя его слова, заявила, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768205419.html
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768216783.html
киев
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, мид германии, мид украины, оон, москва, андрей мельник, дмитрий кулеба, россия, анналена бербок
14:48 17.01.2022 (обновлено: 15:31 17.01.2022)
 
Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что обсудил с главой МИД Германии Бербок поставки оружия

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины
Вице-премьер-министр Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву, договорились продолжить диалог.
"Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия на Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в "нормандском формате"… дали свой результат", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД ФРГ в Киеве в понедельник.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
13:44
Глава МИД Германии обсудит в Киеве поставки вооружений на Украину
Он добавил, что диалог по этому вопросу продолжится. "Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты, подчеркиваю, исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - отметил Кулеба.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, комментируя его слова, заявила, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
14:32
Кулеба обсудил с главой МИД Германии "Северный поток — 2"
 
В миреКиевМИД ГерманииМИД УкраиныООНМоскваАндрей МельникДмитрий КулебаРоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины