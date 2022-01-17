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Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия

Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия - РИА Новости, 17.01.2022

Глава МИД Украины заявил, что обсудил с главой МИД Германии поставки оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву, договорились продолжить диалог. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T14:48

2022-01-17T14:48

2022-01-17T15:31

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КИЕВ, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД Германии Анналеной Бербок вопрос поставок оружия Киеву, договорились продолжить диалог."Сегодня мы обсудили с госпожой министром вопрос поставки оружия на Украину из Германии, и я привел аргументы и позицию украинской стороны. Но, прежде всего, нам очень хочется, чтобы сработал именно дипломатический трек. И чтобы те усилия, которые мы сейчас с Германией прикладываем для достижения результата в "нормандском формате"… дали свой результат", - сказал Кулеба на брифинге по итогам встречи с главой МИД ФРГ в Киеве в понедельник.Он добавил, что диалог по этому вопросу продолжится. "Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты, подчеркиваю, исключительно защиты территории нашей земли, и мы над этим ежедневно работаем и у нас есть очень неплохие результаты. И наш диалог с Германией по этому вопросу также продолжится", - отметил Кулеба.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорту и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, комментируя его слова, заявила, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220117/ukraina-1768205419.html

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