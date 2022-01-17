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Ленинградская область
https://ria.ru/20220117/turisty-1768272114.html
Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов
Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов - РИА Новости, 17.01.2022
Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов
Ленинградскую область за новогодние праздники посетили свыше 618 тысяч туристов, а самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:49
2022-01-17T19:48
ленинградская область
приозерский район
выборг
ленинградская область
старая ладога
новости - туризм
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Ленинградскую область за новогодние праздники посетили свыше 618 тысяч туристов, а самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за время каникул горнолыжные курорты посетили около более 160 тысяч человек.Кроме того, большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк "Вепсский лес", где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.Кроме того, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.
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приозерский район, выборг, ленинградская область, старая ладога, новости - туризм, туризм
19:49 17.01.2022
 

Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главная новогодняя ель на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Ленинградскую область за новогодние праздники посетили свыше 618 тысяч туристов, а самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, за время каникул горнолыжные курорты посетили около более 160 тысяч человек.
"Всего на территории Ленинградской области расположено семь горнолыжных курортов — в Приозерском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Все они соответствуют мировым стандартам индустрии туризма и могут конкурировать по своим характеристикам с зарубежными. Напомним, что курорт "Игора" в Приозерском районе в конце прошлого года получил национальную гостиничную премию-2021, победив в номинации "Лучший туристский центр", — добавили в пресс-службе.
Кроме того, большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк "Вепсский лес", где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.
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"Для особо требовательных туристов разработаны авторские туры — они включают в себя мастер-классы, посещение предприятий народных художественных промыслов и фермерских хозяйств, дегустацию гастрономических брендов Ленинградской области ─ вепских пирожков "для зятя", копорского чая, пашского меда, ивангородской миноги, выборгского кренделя и вепского олудя", — отметили в администрации Ленобласти.
Кроме того, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.
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