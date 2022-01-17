https://ria.ru/20220117/turisty-1768272114.html

Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов

Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов - РИА Новости, 17.01.2022

Ленобласть за новогодние праздники посетили более 618 тысяч туристов

Ленинградскую область за новогодние праздники посетили свыше 618 тысяч туристов, а самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:49

2022-01-17T19:49

2022-01-17T19:48

ленинградская область

приозерский район

выборг

ленинградская область

старая ладога

новости - туризм

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв — РИА Новости. Ленинградскую область за новогодние праздники посетили свыше 618 тысяч туристов, а самыми посещаемыми стали горнолыжные курорты региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, за время каникул горнолыжные курорты посетили около более 160 тысяч человек.Кроме того, большой популярностью у туристов традиционно пользуются Старая Ладога — первая столица Древней Руси, средневековый европейский город Выборг с узкими мощеными улочками, музеи, посвященные Великой Отечественной войне, природный парк "Вепсский лес", где гости знакомятся с тайнами и обычаями коренных народов Ленинградской области, деревня Вистино, где путешественники познают культуру ижорского и водского народов.Кроме того, в комитете по культуре и туризму Ленинградской области отметили, что загрузка гостиниц и баз отдыха в новогодние праздники составила более 84%.

https://ria.ru/20210907/turizm-1749051155.html

https://ria.ru/20211102/turproekty-1757389101.html

приозерский район

выборг

ленинградская область

старая ладога

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приозерский район, выборг, ленинградская область, старая ладога, новости - туризм, туризм