https://ria.ru/20220117/telegram-1768271196.html

Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру

Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру - РИА Новости, 17.01.2022

Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру

Telegram устранил проблемы с подключением, которые могли испытывать пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии, сообщил мессенджер на своей... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T19:35

2022-01-17T19:35

2022-01-17T19:50

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Telegram устранил проблемы с подключением, которые могли испытывать пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии, сообщил мессенджер на своей странице в Twitter."Пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии могли испытывать некоторые проблемы с подключением. Приносим свои извинения! Сейчас все в порядке", - говорится в сообщении.Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи по всему миру в понедельник сообщали о сбоях в его работе. По состоянию на 17.40 мск было зафиксировано 180 жалоб: 45% пользователей жаловались на неполадки в работе приложения, 32% - на проблемы с подключением к серверу, еще 23% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись, в том числе, и жители России.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220112/telegram-1767485403.html

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в мире, twitter, индонезия, индия, австралия, telegram (приложение), россия