https://ria.ru/20220117/telegram-1768271196.html
Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру
Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру - РИА Новости, 17.01.2022
Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру
Telegram устранил проблемы с подключением, которые могли испытывать пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии, сообщил мессенджер на своей... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T19:35
2022-01-17T19:35
2022-01-17T19:50
в мире
twitter
индонезия
индия
австралия
telegram (приложение)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Telegram устранил проблемы с подключением, которые могли испытывать пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии, сообщил мессенджер на своей странице в Twitter."Пользователи в Восточной Азии, Индонезии, Индии и Австралии могли испытывать некоторые проблемы с подключением. Приносим свои извинения! Сейчас все в порядке", - говорится в сообщении.Согласно информации сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи по всему миру в понедельник сообщали о сбоях в его работе. По состоянию на 17.40 мск было зафиксировано 180 жалоб: 45% пользователей жаловались на неполадки в работе приложения, 32% - на проблемы с подключением к серверу, еще 23% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись, в том числе, и жители России.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220112/telegram-1767485403.html
индонезия
индия
австралия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, twitter, индонезия, индия, австралия, telegram (приложение), россия
19:35 17.01.2022 (обновлено: 19:50 17.01.2022)
Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру
Telegram сообщил об устранении проблем с подключением к мессенджеру