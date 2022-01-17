https://ria.ru/20220117/svalki-1768229191.html
Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок
Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок - РИА Новости, 17.01.2022
Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T15:28
2022-01-17T15:28
2022-01-17T15:28
экология
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759669442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1844ec05a3a4c7a51e652afd467f0ebb.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект "Чистая страна", соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации лично осуществлять контроль: за выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", и разработкой необходимой проектной документации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220116/katastrofa-1768103329.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759669442_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc9a558c7019596f36169dec9ed55d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, владимир путин, россия
Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок
Главам регионов поручили лично контролировать ликвидацию свалок по проекту "Чистая страна"