https://ria.ru/20220117/svalki-1768229191.html

Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок

Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок - РИА Новости, 17.01.2022

Главам регионов поручили лично проконтролировать ликвидацию свалок

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T15:28

2022-01-17T15:28

2022-01-17T15:28

экология

владимир путин

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект "Чистая страна", соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации лично осуществлять контроль: за выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", и разработкой необходимой проектной документации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220116/katastrofa-1768103329.html

россия

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экология, владимир путин, россия