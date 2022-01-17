https://ria.ru/20220117/stroyka-1768184447.html

Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области

Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области - РИА Новости, 17.01.2022

Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области

На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 39 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T12:14

2022-01-17T12:14

2022-01-17T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 39 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 39 проектов. Из них: 16 – объекты крупного бизнеса, 23 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Богородское общей площадью более 795 гектаров.

https://ria.ru/20220117/stroitelstvo-1768183674.html

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московская область (подмосковье)