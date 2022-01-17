https://ria.ru/20220117/stroyka-1768184447.html
Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области
Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области - РИА Новости, 17.01.2022
Почти 40 коммерческих объектов построят в Московской области
На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 39 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T12:14
2022-01-17T12:14
2022-01-17T12:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40869/84/408698436_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a3c849f608340252fd65be94301205e9.jpg
КРАСНОГОРСК, 17 янв – РИА Новости. На сопровождение в Центр содействия строительства Подмосковья за прошедшую неделю поступило 39 коммерческих объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области."В Центр содействия строительству при правительстве Московской области за прошедшую неделю поступили 39 проектов. Из них: 16 – объекты крупного бизнеса, 23 – малого", - говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, среди крупных проектов, поступила заявка на строительство объекта сельскохозяйственного назначения в городском округе Богородское общей площадью более 795 гектаров.
https://ria.ru/20220117/stroitelstvo-1768183674.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40869/84/408698436_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_11eb6fe846714eb5a5aba1343e02788a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)