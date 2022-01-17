https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные

Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные - РИА Новости, 17.01.2022

Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные

Пока почти вся Европа для россиян закрыта, многие внимательнее присматриваются к Турции. Тот же Стамбул: роскошные дворцы, средневековые крепости, живописные... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T08:00

2022-01-17T08:00

2022-01-17T07:59

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Пока почти вся Европа для россиян закрыта, многие внимательнее присматриваются к Турции. Тот же Стамбул: роскошные дворцы, средневековые крепости, живописные пейзажи, колоритные кафе, выгодный шопинг. Может ли этот город стать альтернативой Италии и Франции, почему стоит ехать сюда в несезон, как попасть в нетуристические места и где погрузиться в дольче вита по-турецки — в материале РИА Новости.Османский духСобор Святой Софии, Голубая мечеть, Галатская башня, Истикляль — лишь малая часть сокровищ Стамбула. "Городу на берегу Босфора всегда есть чем удивить, причем даже тех, кто "видел все", — говорят организаторы отдыха из команды TopGid.Чего стоит только акведук Маглова (Mağlova Su Kemeri), о котором знают даже не все турки. Ему уже 500 лет, и его до сих пор используют по прямому назначению. Отличное место для красивых фото (самые яркие снимки получаются на закате), руфинга и пикников на природе. А еще здесь можно побыть в тишине и одиночестве.Атмосферу города вы почувствуете и во время прогулки по реке Гёксу к одному из самых древних архитектурных памятников Стамбула — Анатолийской крепости, или Андолу Хисары, на берегу Босфора.На другом берегу пролива возвышается еще одна крепость — Румели Хисары. Эти цитадели называют "стражами Босфора". Они расположены в самом узком месте пролива (660 метров) прямо напротив друг друга."Стальная" мечеть со своеобразным футуристическим дизайном Мармара Илахият — еще одна достопримечательность, которую туристы часто обделяют вниманием. И да, она действительно из стали.Разнообразить поездку можно мастер-классами, говорит гид Гала Ершова. Например, порисовать на воде в технике Эбру, записаться на уроки кулинарии к стамбульскому шефу, чтобы научиться готовить кебаб или пахлаву. Но самый приятный досуг, особенно зимой, — визит в хаммам. Это особый восточный ритуал и целая философия.Если б я был султанОдин из старейших хаммамов, "Чемберлиташ", построили в 1584 году по просьбе жены правителя Османской империи султана Селима II. В исламе чистота — это половина вероучения, поэтому хаммамы имели такое же значение, как и мечети.В Стамбуле их около 500. Цена — от десяти евро в обычных и от 30 — в исторических. Если хотите сэкономить, выбирайте парилки для местных. Например, "Софулар", "Джагалоглу", "Михримах Султан".Большой популярностью пользуются пенный и арома-массаж, но за них придется заплатить отдельно. И лучше заранее забронировать на сайте.Прямо со страниц романаСлавится Стамбул и необычными арт-местами. Одно из таких — Музей невинности, созданный по мотивам одноименного романа нобелевского лауреата Орхама Памука. Главный герой этой книги Кемаль бережно собирает и хранит все, что связано с его возлюбленной Фюсун.В витринах — газеты, предметы быта, игрушки, украшения и даже окурки сигарет. Экспозиция погружает зрителя в литературное произведение (перед посещением роман стоит полистать) и Турцию 1970-х.Загляните в Индустриальный музей Рахми Коча, особенно если приехали с детьми, советует Гала Ершова. Тут есть настоящая подводная лодка, ретроавтомобили, корабль на верфи, паровозы, самолеты. Можно не только просто смотреть, но и забираться внутрь.В зале "Как это работает" экспонаты представлены в разрезе, и, нажав на кнопку, вы увидите, как запускается двигатель внутреннего сгорания или крутится барабан стиральной машины.Ценителям модерна — в музей Доганчай с коллекцией уникальных полотен, выполненных в технике фьюмажа. Рисунок наносится на холщовую или бумажную основу копотью от свечки.Шопинг по-стамбульскиШопоголикам Стамбул вполне заменит Европу. Магазинов много, а из-за обвала турецкой лиры цены крайне привлекательные. По словам шопинг-гида Милы Монд, как правило, экономишь 30 процентов. А на распродаже и того больше."Сейл начинается за несколько дней до Нового года и длится до марта, — уточняет она. — К и так низким ценам — 50-процентная скидка".Однако нужно знать, где искать. "Иногда приходишь в торговый центр, там полно магазинов, а купить нечего, — объясняет Мила. — В Стамбуле так бывает. Лучше идти туда, где самый большой выбор — в Cevahir, Forum Istambul и İstinye Park".В маленькие частные магазинчики возле отелей не заглядывайте. Там все дорого.Обратите внимание на турецкие бренды — Machka, Ipekyol, Twist. "По качеству они лучше обычного масс-маркета", — уверяет Монд. За изделиями из кожи и меха отправляйтесь в район Зейтинбурну, за одеждой и обувью — в Кадыкёй.Особое развлечение — аукционы в антикварных магазинах. Чего там только нет: причудливые статуэтки, изделия из стекла и керамики, картины, множество оригинальных вещиц.Такие распродажи часто проводят в одном из самых колоритных районов города, Балате. "Приобрести безделушки для души там можно за копейки, — рассказывает Мила. — О дате ближайшего аукциона спрашивайте у владельца".Расплачиваются в Стамбуле как лирой, так и долларами и евро. Принимают и карты, но не везде.Не кебабом единымТурецкая кухня — одна из самых ярких в мире, говорит Гала Ершова. В ней перемешались кулинарные традиции народов Северной Африки, Болгарии, Ирана, Кавказа.Топ местных блюд возглавляет кебаб — мелко рубленная баранина со специями, приготовленная на гриле или углях. Острый, с баклажанами или фисташками, "бумажный" (в пергаменте) — каждый найдет себе по вкусу. "Знакомство с турецкой кухней будет неполным без знаменитого стритфуда, — отмечает Гала Ершова. — Но не покупайте ничего у отдельно стоящих торговцев с подносами. Уличную еду лучше брать в стационарных точках: киосках, окошках, лотках при магазине".Она рекомендует попробовать долму в мидиях (моллюски, фаршированные рисом с перцем и корицей), "балык экмек" (ломтики рыбы в хлебе или лаваше) и кокореч (бутерброд с жареными на гриле кишками барашка).Несмотря на обилие блюд и рецептов, местные любят суп. "Тут его едят утром, днем и вечером, — объясняет Гала. — Турки говорят: "Грустно? Съешь суп. Простудился? Съешь суп. Голова болит? Съешь суп".Самый любимый в народе — "мерджимек чорбасы" из красной чечевицы, уточняет Ершова. Попробовать его и еще 15 видов традиционных супов можно в кафе Karaköy Çorba Evi. Кстати, это и один из самых бюджетных способов пообедать: порция стоит около евро, то есть меньше ста рублей.Популярна и боза — древний национальный напиток. Это сочетание, которое сложно себе представить: пшеница, сахар, манная крупа и жареные орехи. Вкуснее всего его готовят в кафе Vefa Bozacısı.За ароматным кофе отправляйтесь в Mundo Novo у Галатской башни, а за десертами — в кондитерскую Haci Bekir. Магазин открылся в 1777 году, и с тех пор поток сладкоежек туда не иссякает. Его любят как местные, так и туристы: за вкуснейшие рахат-лукум, щербет, халву, нугу.Найти Haci Bekir легко по аромату, который наверняка заставит хотя бы ненадолго позабыть о любой диете.Лучше всего — в несезонСейчас в Стамбуле прохладно и ветрено, туристов мало: идеально для тех, кто хочет отдохнуть, не толкаясь в очередях. А еще — сэкономить, ведь авиабилеты и жилье значительно дешевле, чем весной, летом и осенью.Прямой рейс из Москвы в январе обойдется всего в три тысячи рублей в одну сторону. А снять номер в отеле можно за тысячу рублей в сутки на двоих. Выбирайте европейскую часть города, не азиатскую: удобнее добираться до достопримечательностей.Есть и нюансы. По словам Милы Монд, в последнее время (все из-за той же лиры) таксисты сильно завышают цены, поэтому лучше пользоваться общественным транспортом.Также туристов часто штрафуют за несоблюдение антиковидных мер. "В Стамбуле нужно везде носить маски — и в помещениях, и на улице", — предупреждает Ершова.Зато въезд в страну максимально простой: нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан), ПЦР или антиген-тест, а также турецкий HES-код: при регистрации на рейс ссылка на анкету для его получения автоматически направляется пассажиру."Хотя пограничники требуют документы выборочно, код понадобится при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, частных музеев. А вот в государственные культурные учреждения пустят и так", — объясняет Гала.По ее словам, нужно быть готовыми и к внеплановому экспресс-тестированию на COVID-19 в аэропорту: там любят устраивать иногда внезапные проверки.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

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