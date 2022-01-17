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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html
Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные
Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные - РИА Новости, 17.01.2022
Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные
Пока почти вся Европа для россиян закрыта, многие внимательнее присматриваются к Турции. Тот же Стамбул: роскошные дворцы, средневековые крепости, живописные... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T08:00
2022-01-17T07:59
туризм
отдых
стамбул
турция
маршруты - туризм
босфор
туристы
торговые центры
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Пока почти вся Европа для россиян закрыта, многие внимательнее присматриваются к Турции. Тот же Стамбул: роскошные дворцы, средневековые крепости, живописные пейзажи, колоритные кафе, выгодный шопинг. Может ли этот город стать альтернативой Италии и Франции, почему стоит ехать сюда в несезон, как попасть в нетуристические места и где погрузиться в дольче вита по-турецки — в материале РИА Новости.Османский духСобор Святой Софии, Голубая мечеть, Галатская башня, Истикляль — лишь малая часть сокровищ Стамбула. "Городу на берегу Босфора всегда есть чем удивить, причем даже тех, кто "видел все", — говорят организаторы отдыха из команды TopGid.Чего стоит только акведук Маглова (Mağlova Su Kemeri), о котором знают даже не все турки. Ему уже 500 лет, и его до сих пор используют по прямому назначению. Отличное место для красивых фото (самые яркие снимки получаются на закате), руфинга и пикников на природе. А еще здесь можно побыть в тишине и одиночестве.Атмосферу города вы почувствуете и во время прогулки по реке Гёксу к одному из самых древних архитектурных памятников Стамбула — Анатолийской крепости, или Андолу Хисары, на берегу Босфора.На другом берегу пролива возвышается еще одна крепость — Румели Хисары. Эти цитадели называют "стражами Босфора". Они расположены в самом узком месте пролива (660 метров) прямо напротив друг друга."Стальная" мечеть со своеобразным футуристическим дизайном Мармара Илахият — еще одна достопримечательность, которую туристы часто обделяют вниманием. И да, она действительно из стали.Разнообразить поездку можно мастер-классами, говорит гид Гала Ершова. Например, порисовать на воде в технике Эбру, записаться на уроки кулинарии к стамбульскому шефу, чтобы научиться готовить кебаб или пахлаву. Но самый приятный досуг, особенно зимой, — визит в хаммам. Это особый восточный ритуал и целая философия.Если б я был султанОдин из старейших хаммамов, "Чемберлиташ", построили в 1584 году по просьбе жены правителя Османской империи султана Селима II. В исламе чистота — это половина вероучения, поэтому хаммамы имели такое же значение, как и мечети.В Стамбуле их около 500. Цена — от десяти евро в обычных и от 30 — в исторических. Если хотите сэкономить, выбирайте парилки для местных. Например, "Софулар", "Джагалоглу", "Михримах Султан".Большой популярностью пользуются пенный и арома-массаж, но за них придется заплатить отдельно. И лучше заранее забронировать на сайте.Прямо со страниц романаСлавится Стамбул и необычными арт-местами. Одно из таких — Музей невинности, созданный по мотивам одноименного романа нобелевского лауреата Орхама Памука. Главный герой этой книги Кемаль бережно собирает и хранит все, что связано с его возлюбленной Фюсун.В витринах — газеты, предметы быта, игрушки, украшения и даже окурки сигарет. Экспозиция погружает зрителя в литературное произведение (перед посещением роман стоит полистать) и Турцию 1970-х.Загляните в Индустриальный музей Рахми Коча, особенно если приехали с детьми, советует Гала Ершова. Тут есть настоящая подводная лодка, ретроавтомобили, корабль на верфи, паровозы, самолеты. Можно не только просто смотреть, но и забираться внутрь.В зале "Как это работает" экспонаты представлены в разрезе, и, нажав на кнопку, вы увидите, как запускается двигатель внутреннего сгорания или крутится барабан стиральной машины.Ценителям модерна — в музей Доганчай с коллекцией уникальных полотен, выполненных в технике фьюмажа. Рисунок наносится на холщовую или бумажную основу копотью от свечки.Шопинг по-стамбульскиШопоголикам Стамбул вполне заменит Европу. Магазинов много, а из-за обвала турецкой лиры цены крайне привлекательные. По словам шопинг-гида Милы Монд, как правило, экономишь 30 процентов. А на распродаже и того больше."Сейл начинается за несколько дней до Нового года и длится до марта, — уточняет она. — К и так низким ценам — 50-процентная скидка".Однако нужно знать, где искать. "Иногда приходишь в торговый центр, там полно магазинов, а купить нечего, — объясняет Мила. — В Стамбуле так бывает. Лучше идти туда, где самый большой выбор — в Cevahir, Forum Istambul и İstinye Park".В маленькие частные магазинчики возле отелей не заглядывайте. Там все дорого.Обратите внимание на турецкие бренды — Machka, Ipekyol, Twist. "По качеству они лучше обычного масс-маркета", — уверяет Монд. За изделиями из кожи и меха отправляйтесь в район Зейтинбурну, за одеждой и обувью — в Кадыкёй.Особое развлечение — аукционы в антикварных магазинах. Чего там только нет: причудливые статуэтки, изделия из стекла и керамики, картины, множество оригинальных вещиц.Такие распродажи часто проводят в одном из самых колоритных районов города, Балате. "Приобрести безделушки для души там можно за копейки, — рассказывает Мила. — О дате ближайшего аукциона спрашивайте у владельца".Расплачиваются в Стамбуле как лирой, так и долларами и евро. Принимают и карты, но не везде.Не кебабом единымТурецкая кухня — одна из самых ярких в мире, говорит Гала Ершова. В ней перемешались кулинарные традиции народов Северной Африки, Болгарии, Ирана, Кавказа.Топ местных блюд возглавляет кебаб — мелко рубленная баранина со специями, приготовленная на гриле или углях. Острый, с баклажанами или фисташками, "бумажный" (в пергаменте) — каждый найдет себе по вкусу. "Знакомство с турецкой кухней будет неполным без знаменитого стритфуда, — отмечает Гала Ершова. — Но не покупайте ничего у отдельно стоящих торговцев с подносами. Уличную еду лучше брать в стационарных точках: киосках, окошках, лотках при магазине".Она рекомендует попробовать долму в мидиях (моллюски, фаршированные рисом с перцем и корицей), "балык экмек" (ломтики рыбы в хлебе или лаваше) и кокореч (бутерброд с жареными на гриле кишками барашка).Несмотря на обилие блюд и рецептов, местные любят суп. "Тут его едят утром, днем и вечером, — объясняет Гала. — Турки говорят: "Грустно? Съешь суп. Простудился? Съешь суп. Голова болит? Съешь суп".Самый любимый в народе — "мерджимек чорбасы" из красной чечевицы, уточняет Ершова. Попробовать его и еще 15 видов традиционных супов можно в кафе Karaköy Çorba Evi. Кстати, это и один из самых бюджетных способов пообедать: порция стоит около евро, то есть меньше ста рублей.Популярна и боза — древний национальный напиток. Это сочетание, которое сложно себе представить: пшеница, сахар, манная крупа и жареные орехи. Вкуснее всего его готовят в кафе Vefa Bozacısı.За ароматным кофе отправляйтесь в Mundo Novo у Галатской башни, а за десертами — в кондитерскую Haci Bekir. Магазин открылся в 1777 году, и с тех пор поток сладкоежек туда не иссякает. Его любят как местные, так и туристы: за вкуснейшие рахат-лукум, щербет, халву, нугу.Найти Haci Bekir легко по аромату, который наверняка заставит хотя бы ненадолго позабыть о любой диете.Лучше всего — в несезонСейчас в Стамбуле прохладно и ветрено, туристов мало: идеально для тех, кто хочет отдохнуть, не толкаясь в очередях. А еще — сэкономить, ведь авиабилеты и жилье значительно дешевле, чем весной, летом и осенью.Прямой рейс из Москвы в январе обойдется всего в три тысячи рублей в одну сторону. А снять номер в отеле можно за тысячу рублей в сутки на двоих. Выбирайте европейскую часть города, не азиатскую: удобнее добираться до достопримечательностей.Есть и нюансы. По словам Милы Монд, в последнее время (все из-за той же лиры) таксисты сильно завышают цены, поэтому лучше пользоваться общественным транспортом.Также туристов часто штрафуют за несоблюдение антиковидных мер. "В Стамбуле нужно везде носить маски — и в помещениях, и на улице", — предупреждает Ершова.Зато въезд в страну максимально простой: нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан), ПЦР или антиген-тест, а также турецкий HES-код: при регистрации на рейс ссылка на анкету для его получения автоматически направляется пассажиру."Хотя пограничники требуют документы выборочно, код понадобится при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, частных музеев. А вот в государственные культурные учреждения пустят и так", — объясняет Гала.По ее словам, нужно быть готовыми и к внеплановому экспресс-тестированию на COVID-19 в аэропорту: там любят устраивать иногда внезапные проверки.
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отдых, стамбул, турция, маршруты - туризм, босфор, туристы, торговые центры, туризм, аукцион, кафе, рестораны, куда поехать, культура, европа, впечатления - туризм, куда можно лететь
08:00 17.01.2022
 

Стамбул для бывалых: где гулять, что купить — советуют местные

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид на Стамбул через пролив Босфор
Вид на Стамбул через пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости, Ольга Кабанова. Пока почти вся Европа для россиян закрыта, многие внимательнее присматриваются к Турции. Тот же Стамбул: роскошные дворцы, средневековые крепости, живописные пейзажи, колоритные кафе, выгодный шопинг. Может ли этот город стать альтернативой Италии и Франции, почему стоит ехать сюда в несезон, как попасть в нетуристические места и где погрузиться в дольче вита по-турецки — в материале РИА Новости.

Османский дух

Собор Святой Софии, Голубая мечеть, Галатская башня, Истикляль — лишь малая часть сокровищ Стамбула. "Городу на берегу Босфора всегда есть чем удивить, причем даже тех, кто "видел все", — говорят организаторы отдыха из команды TopGid.
Чего стоит только акведук Маглова (Mağlova Su Kemeri), о котором знают даже не все турки. Ему уже 500 лет, и его до сих пор используют по прямому назначению. Отличное место для красивых фото (самые яркие снимки получаются на закате), руфинга и пикников на природе. А еще здесь можно побыть в тишине и одиночестве.
CC BY-SA 3.0 / Mahoniehopkins / Акведук Mağlova Su Kemeri
Акведук Mağlova Su Kemeri - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Mahoniehopkins /
Акведук Mağlova Su Kemeri
Атмосферу города вы почувствуете и во время прогулки по реке Гёксу к одному из самых древних архитектурных памятников Стамбула — Анатолийской крепости, или Андолу Хисары, на берегу Босфора.
На другом берегу пролива возвышается еще одна крепость — Румели Хисары. Эти цитадели называют "стражами Босфора". Они расположены в самом узком месте пролива (660 метров) прямо напротив друг друга.
© Depositphotos / unnaugan

Анатолийская крепость (Анадолу Хисары) в Стамбуле

Анатолийская крепость (Анадолухисары) в Стамбуле
1 из 3

Анатолийская крепость (Анадолу Хисары) в Стамбуле

© Depositphotos / unnaugan
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула

Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города Стамбула
2 из 3

Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Pixabay / David Mark

Крепость Румели Хисары в Стамбуле

Крепость Румелихисар в Стамбуле
3 из 3

Крепость Румели Хисары в Стамбуле

© Pixabay / David Mark
1 из 3

Анатолийская крепость (Анадолу Хисары) в Стамбуле

© Depositphotos / unnaugan
2 из 3

Мост через пролив Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части Стамбула

© РИА Новости / Антон Денисов
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3 из 3

Крепость Румели Хисары в Стамбуле

© Pixabay / David Mark
"Стальная" мечеть со своеобразным футуристическим дизайном Мармара Илахият — еще одна достопримечательность, которую туристы часто обделяют вниманием. И да, она действительно из стали.
© Depositphotos / ikurucan Мечеть Мармара Илахият в Стамбуле
Мечеть Мармара Илахият в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / ikurucan
Мечеть Мармара Илахият в Стамбуле
Разнообразить поездку можно мастер-классами, говорит гид Гала Ершова. Например, порисовать на воде в технике Эбру, записаться на уроки кулинарии к стамбульскому шефу, чтобы научиться готовить кебаб или пахлаву. Но самый приятный досуг, особенно зимой, — визит в хаммам. Это особый восточный ритуал и целая философия.

Если б я был султан

Один из старейших хаммамов, "Чемберлиташ", построили в 1584 году по просьбе жены правителя Османской империи султана Селима II. В исламе чистота — это половина вероучения, поэтому хаммамы имели такое же значение, как и мечети.
CC BY-SA 4.0 / Monayasi / Хаммам
Хаммам - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Monayasi /
Хаммам
В Стамбуле их около 500. Цена — от десяти евро в обычных и от 30 — в исторических. Если хотите сэкономить, выбирайте парилки для местных. Например, "Софулар", "Джагалоглу", "Михримах Султан".
© Depositphotos / photonskТурецкий хаммам
Турецкий хаммам
1 из 2
Турецкий хаммам
© Depositphotos / photonsk
CC BY-SA 3.0 / Nevit Dilmen /

Интерьеры турецкого хаммама

Хаммам
2 из 2

Интерьеры турецкого хаммама

CC BY-SA 3.0 / Nevit Dilmen /
1 из 2
Турецкий хаммам
© Depositphotos / photonsk
2 из 2

Интерьеры турецкого хаммама

CC BY-SA 3.0 / Nevit Dilmen /
Большой популярностью пользуются пенный и арома-массаж, но за них придется заплатить отдельно. И лучше заранее забронировать на сайте.

Прямо со страниц романа

Славится Стамбул и необычными арт-местами. Одно из таких — Музей невинности, созданный по мотивам одноименного романа нобелевского лауреата Орхама Памука. Главный герой этой книги Кемаль бережно собирает и хранит все, что связано с его возлюбленной Фюсун.
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Интерьер Музея невинности в Стамбуле
Интерьер Музея невинности в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin /
Интерьер Музея невинности в Стамбуле
В витринах — газеты, предметы быта, игрушки, украшения и даже окурки сигарет. Экспозиция погружает зрителя в литературное произведение (перед посещением роман стоит полистать) и Турцию 1970-х.
Загляните в Индустриальный музей Рахми Коча, особенно если приехали с детьми, советует Гала Ершова. Тут есть настоящая подводная лодка, ретроавтомобили, корабль на верфи, паровозы, самолеты. Можно не только просто смотреть, но и забираться внутрь.
CC BY 2.0 / Rahil Rupawala /

Экспонаты Музея Рахми Коча в Стамбуле

Экспонаты музея имени Рахми Коча в Стамбуле
1 из 2

Экспонаты Музея Рахми Коча в Стамбуле

CC BY 2.0 / Rahil Rupawala /
CC BY-SA 4.0 / Dosseman /

Экспозиция Музея Рахми Коча

Экспонаты музея имени Рахми Коча
2 из 2

Экспозиция Музея Рахми Коча

CC BY-SA 4.0 / Dosseman /
1 из 2

Экспонаты Музея Рахми Коча в Стамбуле

CC BY 2.0 / Rahil Rupawala /
2 из 2

Экспозиция Музея Рахми Коча

CC BY-SA 4.0 / Dosseman /
В зале "Как это работает" экспонаты представлены в разрезе, и, нажав на кнопку, вы увидите, как запускается двигатель внутреннего сгорания или крутится барабан стиральной машины.
Ценителям модерна — в музей Доганчай с коллекцией уникальных полотен, выполненных в технике фьюмажа. Рисунок наносится на холщовую или бумажную основу копотью от свечки.

Шопинг по-стамбульски

Шопоголикам Стамбул вполне заменит Европу. Магазинов много, а из-за обвала турецкой лиры цены крайне привлекательные.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТорговля в центре Стамбула
Торговля в центре Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Торговля в центре Стамбула
По словам шопинг-гида Милы Монд, как правило, экономишь 30 процентов. А на распродаже и того больше.
"Сейл начинается за несколько дней до Нового года и длится до марта, — уточняет она. — К и так низким ценам — 50-процентная скидка".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПокупательницы на одном из рынков Стамбула
Покупательницы на одном из рынков Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Покупательницы на одном из рынков Стамбула
Однако нужно знать, где искать. "Иногда приходишь в торговый центр, там полно магазинов, а купить нечего, — объясняет Мила. — В Стамбуле так бывает. Лучше идти туда, где самый большой выбор — в Cevahir, Forum Istambul и İstinye Park".
В маленькие частные магазинчики возле отелей не заглядывайте. Там все дорого.
Обратите внимание на турецкие бренды — Machka, Ipekyol, Twist. "По качеству они лучше обычного масс-маркета", — уверяет Монд. За изделиями из кожи и меха отправляйтесь в район Зейтинбурну, за одеждой и обувью — в Кадыкёй.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкХозяин антикварной лавки в Стамбуле Архан Югун
Хозяин антикварной лавки в Стамбуле Архан Югун - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Хозяин антикварной лавки в Стамбуле Архан Югун
Особое развлечение — аукционы в антикварных магазинах. Чего там только нет: причудливые статуэтки, изделия из стекла и керамики, картины, множество оригинальных вещиц.
Такие распродажи часто проводят в одном из самых колоритных районов города, Балате. "Приобрести безделушки для души там можно за копейки, — рассказывает Мила. — О дате ближайшего аукциона спрашивайте у владельца".
Расплачиваются в Стамбуле как лирой, так и долларами и евро. Принимают и карты, но не везде.

Не кебабом единым

Турецкая кухня — одна из самых ярких в мире, говорит Гала Ершова. В ней перемешались кулинарные традиции народов Северной Африки, Болгарии, Ирана, Кавказа.
© Pixabay / Pixabay / sagi6305Кебаб
Кебаб
1 из 3
Кебаб
© Pixabay / Pixabay / sagi6305
© Pixabay / Engin_AkyurtЛахмаджун
Лахмаджун
2 из 3
Лахмаджун
© Pixabay / Engin_Akyurt
© Pixabay / Engin AkyurtАдана-кебаб
Адана-кебаб
3 из 3
Адана-кебаб
© Pixabay / Engin Akyurt
1 из 3
Кебаб
© Pixabay / Pixabay / sagi6305
2 из 3
Лахмаджун
© Pixabay / Engin_Akyurt
3 из 3
Адана-кебаб
© Pixabay / Engin Akyurt
Топ местных блюд возглавляет кебаб — мелко рубленная баранина со специями, приготовленная на гриле или углях. Острый, с баклажанами или фисташками, "бумажный" (в пергаменте) — каждый найдет себе по вкусу.
"Знакомство с турецкой кухней будет неполным без знаменитого стритфуда, — отмечает Гала Ершова. — Но не покупайте ничего у отдельно стоящих торговцев с подносами. Уличную еду лучше брать в стационарных точках: киосках, окошках, лотках при магазине".
© Depositphotos / Radiokafka Приготовление рыбного фаст-фуда балык экмек в Стамбуле
Приготовление рыбного фаст-фуда балык экмек в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / Radiokafka
Приготовление рыбного фаст-фуда балык экмек в Стамбуле
Она рекомендует попробовать долму в мидиях (моллюски, фаршированные рисом с перцем и корицей), "балык экмек" (ломтики рыбы в хлебе или лаваше) и кокореч (бутерброд с жареными на гриле кишками барашка).

"Последнее блюдо звучит довольно экзотично, но на вкус — божественно! — добавляет Ершова. — Ну а если не понравится, отдайте стамбульским кошкам: они его обожают".

Несмотря на обилие блюд и рецептов, местные любят суп. "Тут его едят утром, днем и вечером, — объясняет Гала. — Турки говорят: "Грустно? Съешь суп. Простудился? Съешь суп. Голова болит? Съешь суп".
Самый любимый в народе — "мерджимек чорбасы" из красной чечевицы, уточняет Ершова. Попробовать его и еще 15 видов традиционных супов можно в кафе Karaköy Çorba Evi. Кстати, это и один из самых бюджетных способов пообедать: порция стоит около евро, то есть меньше ста рублей.
© Pixabay / solomonikvikПродажа кофе на улице Стамбула
Продажа кофе на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Pixabay / solomonikvik
Продажа кофе на улице Стамбула
Популярна и боза — древний национальный напиток. Это сочетание, которое сложно себе представить: пшеница, сахар, манная крупа и жареные орехи. Вкуснее всего его готовят в кафе Vefa Bozacısı.
За ароматным кофе отправляйтесь в Mundo Novo у Галатской башни, а за десертами — в кондитерскую Haci Bekir. Магазин открылся в 1777 году, и с тех пор поток сладкоежек туда не иссякает. Его любят как местные, так и туристы: за вкуснейшие рахат-лукум, щербет, халву, нугу.
© Depositphotos / hskokenЛукум
Лукум - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© Depositphotos / hskoken
Лукум
Найти Haci Bekir легко по аромату, который наверняка заставит хотя бы ненадолго позабыть о любой диете.
"Если вы на правильном питании, вас в Турцию не пропустят пограничники, потому что не попробовать местные сласти — это преступление!" — шутят в TopGid.

Лучше всего — в несезон

Сейчас в Стамбуле прохладно и ветрено, туристов мало: идеально для тех, кто хочет отдохнуть, не толкаясь в очередях. А еще — сэкономить, ведь авиабилеты и жилье значительно дешевле, чем весной, летом и осенью.
© AFP 2021 / Ozan KoseКот в историческом центре Стамбула
Кот в историческом центре Стамбула
1 из 3
Кот в историческом центре Стамбула
© AFP 2021 / Ozan Kose
© AFP 2021 / Bulent KilicЧайки кружат во время снегопада в Стамбуле, Турция
Чайки кружат во время снегопада в Стамбуле, Турция
2 из 3
Чайки кружат во время снегопада в Стамбуле, Турция
© AFP 2021 / Bulent Kilic
© AFP 2021 / Yasin AkgulУличный торговец во время снегопада в Стамбуле
Уличный торговец во время снегопада в Стамбуле
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Уличный торговец во время снегопада в Стамбуле
© AFP 2021 / Yasin Akgul
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Кот в историческом центре Стамбула
© AFP 2021 / Ozan Kose
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Чайки кружат во время снегопада в Стамбуле, Турция
© AFP 2021 / Bulent Kilic
3 из 3
Уличный торговец во время снегопада в Стамбуле
© AFP 2021 / Yasin Akgul
Прямой рейс из Москвы в январе обойдется всего в три тысячи рублей в одну сторону. А снять номер в отеле можно за тысячу рублей в сутки на двоих. Выбирайте европейскую часть города, не азиатскую: удобнее добираться до достопримечательностей.
Есть и нюансы. По словам Милы Монд, в последнее время (все из-за той же лиры) таксисты сильно завышают цены, поэтому лучше пользоваться общественным транспортом.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в центре Стамбула
Прохожие на одной из улиц в центре Стамбула - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие на одной из улиц в центре Стамбула
Также туристов часто штрафуют за несоблюдение антиковидных мер. "В Стамбуле нужно везде носить маски — и в помещениях, и на улице", — предупреждает Ершова.
Зато въезд в страну максимально простой: нужен сертификат о вакцинации ("Спутник V" признан), ПЦР или антиген-тест, а также турецкий HES-код: при регистрации на рейс ссылка на анкету для его получения автоматически направляется пассажиру.
© AP Photo / Emrah GurelТурист в защитной маске в Стамбуле
Турист в защитной маске в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Турист в защитной маске в Стамбуле
"Хотя пограничники требуют документы выборочно, код понадобится при посещении кафе, ресторанов, кинотеатров, частных музеев. А вот в государственные культурные учреждения пустят и так", — объясняет Гала.
По ее словам, нужно быть готовыми и к внеплановому экспресс-тестированию на COVID-19 в аэропорту: там любят устраивать иногда внезапные проверки.
Компания сноубордистов на склоне горы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 08:00Туризм
Вместо Куршевеля. Обзор горнолыжных курортов, открытых для россиян
 
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