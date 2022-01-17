https://ria.ru/20220117/shoygu-1768279617.html

Глава Минобороны Британии заявил, что пригласил Шойгу посетить Лондон

Глава Минобороны Британии заявил, что пригласил Шойгу посетить Лондон - РИА Новости, 17.01.2022

Глава Минобороны Британии заявил, что пригласил Шойгу посетить Лондон

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T20:57

2022-01-17T20:57

2022-01-17T21:46

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лондон

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нато

совет россия-нато

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ЛОНДОН, 17 янв - РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что пригласил российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель."Я пригласил моего российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон в ближайшие несколько недель. Мы готовы обсудить вопросы, связанные с общими опасениями относительно безопасности", - сказал Уоллес, выступая в парламенте.Он добавил, что не знает, примет ли Шойгу его приглашение. "Я сделал приглашение и надеюсь, что он его примет", - отметил глава британского минобороны.По его словам, Совет Россия-НАТО показал, что альянс готов к диалогу с РФ по широкому кругу вопросов в интересах евроатлантической безопасности.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия- НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220113/dialog-1767754309.html

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сша

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